Şişli’de parçalanmış cesedi konteynerde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’nın öldürüldüğü Ümraniye’deki evde, yine Özbekistanlı Ergashalieva Sayyora’nın da katledildiği belirlendi. 32 yaşındaki kadının da parçalara ayrılıp Fatih'te çöp kutusuna atıldığı tespit edildi.

Şişli’de öldürüldükten sonra cansız bedeni parçalara ayrılan Özbekistanlı Durdona Khokimova’nın cinayetinden haftalardan sonra aynı evde yaşanan bir vahşet daha ortaya çıktı.

Ailesinin 23 Ocak'tan itibaren haber alamadığı Ergaşaliyeva Seyyare için yaptığı kayıp müracaatıyla polis harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 32 yaşındaki kadının izini sürerken korkunç bir tesadüfle karşılaştı.

Şişli'deki kesik baş cinayetinde ikinci kurban! Katiller de vahşet de aynı...

İZLER DURDONA'NIN EVİNE GÖTÜRDÜ

Yapılan analizlerde, Seyyare'nin en son görüldüğü Ümraniye'deki adresin, kısa süre önce Durdona Khokimova'nın başı kesilmiş halde bulunduğu cinayet mahalli ile aynı yer olduğu saptandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, maktul Durdona Khokimova'nın ile kayıp Ergaşaliyeva'nin, katil zanlıları D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile yaklaşık bir ay boyunca aynı evde yaşadıklarını belirledi. Hatta Ergaşaliyeva ile şüphelilerden G.A.K.'nın sevgili oldukları tespit edildi.

Ergaşaliyeva Seyyare

İŞTE VAHŞETİN ROTASI

Güvenlik kamera kayıtlarını saniye saniye inceleyen ekipler, vahşetin rotasını çizdi 23 Ocak'ta Ergaşaliyeva eve giriş yapıyor, ardından iki katil zanlısı peşinden geliyor. 24 Ocak'ta şüpheliler gün boyu evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıkıp geri dönüyor.

Son çıkışta caniler bu kez eve beyaz bir valizle giriyor, bir süre sonra aynı valizle çıkıp taksiye binerek Fatih'e gidiyorlar. Valizdeki parçaları çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na yöneliyorlar.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Hali hazırda Durdona Khokimova cinayetinden tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K., savcılık talimatıyla cezaevinden çıkarılarak yeniden sorguya alındı. Köşeye sıkışan katil zanlıları, Ergaşaliyeva'yi de 23 Ocak'ta kesici aletle öldürdüklerini, cesedini parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attıklarını itiraf etti.

Durdona Khokimova

VAHŞET EVİ, ÖLÜM EVİ OLDU!

Polisin kararlı takibi sonucu aydınlatılan ikinci cinayetle ilgili işlemler tamamlandı. "Kasten Öldürme" suçundan haklarında yeniden işlem başlatılan iki cani, 13 Şubat adliyeye sevk edildi. Şişli'deki vahşet evi, iki kadına mezar olan bir "ölüm evi" olarak kayıtlara geçti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlenmişti.

Polis ekipleri, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'nin Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı. Çalışmaların devamında da şüpheli E.K. gözaltına alınmıştı.

Ekipler, Durdona Khakımova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğünü, cesedinin parçalara ayrıldığını belirlemişti.

Özbekistan uyruklu 2 şüphelinin Ümraniye'den Şişli'ye kadar taksiyle geldiğini belirleyen polis ekipleri cesedin parçalarını koydukları valizleri güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını, daha sonra da Fatih'te kiraladıkları şoförlü araçla havalimanına gittiklerini tespit etmişti.

Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. tutuklanırken, şüpheli E.K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

