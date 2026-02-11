90'lı yıllarda “cansız manken” olarak ünlenen ve kariyerine sunucu olarak devam eden Vahe Kılıçarslan’ın karıştığı trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada mahkeme, Kılıçarslan’ı asil kusurlu buldu. Duruşmanın sonunda karar açıklandı.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre; yaklaşık üç yıl önce yaşanan kazaya ilişkin davada karar duruşması Afyonkarahisar 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

KÜREK KEMİĞİ KIRILDI

Kaza, 15 Temmuz 2023’te Afyonkarahisar’daki Korel Otel Kavşağı’nda meydana geldi. Vahe Kılıçarslan’ın kullandığı araç, Dursun Yıldırım yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yıldırım ailesinin bulunduğu araç takla atarak metrelerce sürüklendi.

Kazada sürücü Dursun Yıldırım ve eşi Seher Yıldırım hafif yaralanırken, araçta bulunan gelin Olcay Emine Yıldırım ağır yaralandı. İddiaya göre, 8 yaşındaki oğlunu korumak için kendisini onun üzerine atan Yıldırım’ın kürek kemiği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım, 6 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Pelvis ve bel bölgesinde ciddi kırıklar tespit edilen Yıldırım’ın vücuduna platin takıldı.

YÜZDE 67 ENGELLİ RAPORU VERİLDİ

Kazanın ardından felç kalan ve iki bacağı arasında kısalık oluşan Olcay Emine Yıldırım’a yüzde 67 oranında engelli raporu verildi. Yıldırım ailesi, kazanın ardından Kılıçarslan’ın olay yerinden ayrıldığını ve kendileriyle iletişime geçmediğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında ifade veren Kılıçarslan, kazada kusuru olmadığını savundu. Ancak Adli Tıp Kurumu raporları ve dosyadaki deliller doğrultusunda savcılık, Kılıçarslan’ı asli kusurlu kabul ederek 7,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

“CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM”

Karar duruşmasına müşteki Olcay Emine Yıldırım ve avukatı katılırken, Kılıçarslan duruşmaya katılmadı ve avukatı tarafından temsil edildi. Duruşmada söz alan Yıldırım, “Ben hayatımın geri kalan kısmını yarım bir şekilde devam edeceğim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum” sözleriyle mağduriyetini ifade etti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme, Kılıçarslan’ı “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi. Sanığın sabıkasız oluşu dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

Yıldırım ailesinin avukatı Handan Bakbak ise karar sonrası yaptığı açıklamada, “Adalet yerini buldu. Tazminat davamız sürüyor” ifadelerini kullandı.

