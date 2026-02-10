Adana’da doğum günü kutlamasında kazara vurulan 19 yaşındaki Halil İbrahim Meşe hayatını kaybetti. "Ölmeseydi askere gönderecektim, yazmasını mezar taşına astım" diyen acılı anne, suçluların cezasını çekmesini istedi.

Korkunç olay, 25 Ocak günü Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerindeki bir restoranda meydana geldi.

Doğum günü kutlamasında öldürüldü! Acılı anne: Orada olan herkesten şikayetçiyim

ARKADAŞININ DOĞUM GÜNÜNDE VURULDU

İddiaya göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Halil İbrahim Meşe (19), çocukluk arkadaşı S.Ç. (18) ile birlikte Almanya'dan gelen arkadaşı M.S.A.'nın doğum gününü kutlamak için restorana gitti. Gençlerin doğum gününü kutlamak için gittiği restoranın ise M.S.A.'nın babasına ait olduğu öne sürüldü. Gençler bir süre eğlendikten sonra restoranın ofis bölümüne geçti. Burada, S.Ç. tabanca ile oynamaya başladı. Bir süre sonra tabanca kazara ateş aldı. Açılan ateş sonucu Meşe başından vuruldu, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra vefat etti. Meşe'nin cenazesi Kabasakal mezarlığına defnedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüpheli S.Ç.'yi gözaltına aldı. S.Ç.'nin emniyetteki sorgusunda, "Restoranda yemek yiyorduk. Silahla oynarken kazayla patladı" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğum günü kutlamasında öldürüldü! Acılı anne: Orada olan herkesten şikayetçiyim

"’OĞLUM GİTME’ DEDİM”

Oğlunun mezarı başında ağıt yakan anne Gül Bilgiç (43), asker kağıdı gelen oğlunun mezar taşına 'asker yazması' bağladı. Acılı anne Bilgiç, "Askerlik kağıdı gelmişti, askere gidecekti ama bırakmadılar. Arkadaşının babası mekana yemeğe çağırmış 'oğlum gitme' dedim. 'Bir saatliğine gidip geleceğim' dedi. Gitti gelmedi. O gün aradım bana video attı. 'Anne burası kalabalık çalışıyorum' dedi. 'Öyle yerlerde işin yok eve gel' dedim. 'Tamam anne geliyorum' dedi. Ama oğluma ertesi gün hiç ulaşamadım. Kim ne yaptı bilmiyorum. Arkadaşı kazayla vurmuş diyorlar ben inanmıyorum. O gün orada kim varsa hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Doğum günü kutlamasında öldürüldü! Acılı anne: Orada olan herkesten şikayetçiyim

"DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAYA GİTMİŞTİ"

Anne Bilgiç, "Arkadaşının doğum günü kutlaması için gitmişti ama bana oğlumun cenazesini verdiler. 1,5 gün boyunca haber alamadım oğlumdan. Pazar akşam bize haberi geldi. Başka bir arkadaşına haber gidiyor o da babasına arayıp haber veriyor. Eşimle hastaneye gittik, kendinde değildi oğlum yatıyordu. 'Gözlerini aç Halil bana anlat' dedim. 'Annem sana ne yaptılar' dedim, gözünü açamadı" diye konuştu.

Doğum günü kutlamasında öldürüldü! Acılı anne: Orada olan herkesten şikayetçiyim

"ÖLMESEYDİ ASKERE GÖNDERECEKTİM, YAZMASINI MEZAR TAŞINA ASTIM"

Oğlunun çok efendi bir çocuk olduğunu, herkesin yardıma koştuğu dile getiren anne, "Çok hayali vardı. Askere gidip uzman çavuş olacağım diyordu. Ölmeseydi oğlumu askere gönderecektim. Kağıdı gelmişti bu aralar askere gidecekti. Oğlumun asker duvağı kaldı. 'Anne bunu giderken bana tak' diyordu. Getirdim mezarına astım. Rabbimden kendime yardım istiyorum. Oğlumun hakkını bırakmasın. Bu mekanın sahibinden ben şikayetçiyim. Oğlumu neden olay yerinde saklıyor. Silah onun üstünde videolar da var. İfadeye neden oğlunu çıkarmıyor. Evden götüren onun oğlu. Bize neden haber vermiyorlar. Ben kaza kurşunu olduğuna inanmıyorum. Başka şeyler de olabilir diye düşünüyorum. Benim oğluma 'bu mekanda çalış oğlumla ikinizin olsun burası' demişler. Ne yaşandı bilemiyorum bunun aydınlatılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Doğum günü kutlamasında öldürüldü! Acılı anne: Orada olan herkesten şikayetçiyim

Haberle İlgili Daha Fazlası