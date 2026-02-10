İstanbul'da Beşiktaş Kaymakamlığı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (Zorlu PSM) yapılması planlanan "Slaughter to Prevail" ve "Behemoth" isimli grupların konseri başta olmak üzere 2 gün süreyle tüm etkinlikler yasakladı. Yasağa gerekçe olarak ise söz konusu konserlerin "toplumsal değerlerle bağdaşmadığı" belirtilerek, grupların sapkın satanizm propagandası yaptıkları ifade edildi.

İstanbul’da büyük tepki çeken ve "satanizm propagandası" yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer alan "Slaughter to Prevail" ve "Behemoth" isimli grupların konserlerine Beşiktaş Kaymakamlığı 'dur' dedi. Toplumsal değerleri hiçe sayan ve gençleri hedef alan bu "sapkın grup"ların Zorlu PSM'de gerçekleştirmeyi planladığı etkinlikler, tepkilerin ardından Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Güvenlik ve kamu huzuru gerekçesiyle alınan karar doğrultusunda, söz konusu mekanın tüm etkinlikleri 2 gün süreyle durduruldu.

İKİ GRUP DA SATANİST PROPAGANDASI YAPIYOR

Beşiktaş Kaymakamlığı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde 10 ve 11 Şubat'ta yapılması planlanan konserlerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, satanizm propagandası yaptıkları tespit edilen "Slaughter to Prevail" ve "Behemoth" isimli grupların vereceği konserlere yönelik yürütülen çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Kaymakamlık açıklamasında, söz konusu etkinliklerin "toplumsal değerlerle bağdaşmadığı" yönünde değerlendirmeler yapıldığına dikkat çekilerek, bu durumun "birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu" ifade edildi. Yapılan tespitlerin ardından kamu düzeni ve toplumsal hassasiyetlerin göz önünde bulundurulduğu vurgulandı. Grupların satanist propagandası yaptıkları da tespit edildi.

Slaughter to Prevail grubu

Açıklamada alınan kararın, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 22’nci maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesine dayandırıldığı bildirildi. Kaymakamlık, bu kapsamda gerekli idari tedbirlerin uygulanacağını duyurdu.

Behemoth grubu

TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Bu doğrultuda, Zorlu PSM ve Zorlu Center bünyesinde düzenlenmesi planlanan tüm konser, festival, toplu ve biletli programlar ile benzeri etkinliklerin 10 Şubat 2026 saat 00.01’den 11 Şubat 2026 saat 23.59’a kadar iki gün süreyle yasaklandığı açıklandı. Kaymakamlık, kararın belirtilen tarih ve saatler arasında geçerli olacağını bildirdi.

