Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İspanyol kulübü Almeria'nın yüzde 25'lik hissesini satın aldı.

Konuyla ilgili Almeria'dan yapılan açıklamada, Ronaldo'nun CR7 Sports Investments iştiraki aracılığıyla kulübün yüzde 25'lik hissesini satın aldığı belirtildi.

Cristiano'nun yatırım yapmak için Almeria'yı seçmesinden dolayı çok mutlu olduklarının altını çizen Kulüp Başkanı Mohamed Al Khereiji, "Tarihin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor, İspanyol futbolunu çok iyi biliyor ve hem A takım hem de gençlik akademisi açısından burada inşa ettiğimiz şeyin potansiyelini anlıyor" dedi.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Cristiano Ronaldo ise konuya ilişkin, "Uzun zamandır hedefim, sahanın ötesinde futbola katkıda bulunmaktı. Almeria, sağlam temellere ve açık bir büyüme potansiyeline sahip bir kulüp. Kulübün bir sonraki büyüme aşamasını desteklemek için yönetim ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak 2023-2024 sezonunda La Liga'da yer alan Almeria, 27 haftası geride kalan ikinci ligde üçüncü sırada bulunuyor.

