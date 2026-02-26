Eski futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı ve Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile Juventus'ta kariyerini sürdüren Kenan Yıldız'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Arsenal ve Real Madrid gibi dev kulüplerde forma giyen Mesut Özil, sarı lacivertli takımın şampiyonluk mücadelesi ve milli oyuncular hakkında HT Spor'a konuştu.

"İNŞALLAH BU SENE O SENE, ŞAMPİYON OLURUZ"

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi desteklediğini söyleyen Mesut Özil, "Şampiyonluk yarışı heyecanlı geçiyor. Benim ümidim, Fenerbahçe keşke son dakikada o golü yemese ve 3 puanı alsaydık. Üzüldüm. 90+4'te attık, son anda yedik. Fenerbahçeli olarak sinirlendim, üzüldüm. Sezon uzun maratondur. Beşiktaş düzeldi, Trabzonspor'u da beğeniyorum. İnşallah benim kalbim gönlüm Fenerbahçe'dedir. İnşallah bu sene o sene, şampiyon oluruz." diye konuştu.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ SÖZLERİ

Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında konuşan Özil, "Her zaman destekliyoruz. Zaten Fenerbahçe döneminde kardeşim gibiydi, hala kardeşim gibidir. Genç yaşta, Real Madrid'de 11'de oynamak herkesin yapacağı iş değil. İnşallah sakatlık gelmez, bol bol dua eder. Çok sevdiğimiz, gurur duyduğumuz bir kardeşimiz. Kenan Yıldız da var. Juventus'ta bizi çok güzel temsil ediyor. Her zaman onlara dua ediyorum." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası