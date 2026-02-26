Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 68,65 puan artarak 13.878,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 29,81 puan ve yüzde 0,22 azalışla 13.780,07 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.652,39 puanı, en yüksek 13.906,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 13.878,54 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 147,57 puan ve yüzde 0,96 artışla 15.856,91 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,98, mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,28 ve hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 37'si geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Sasa Polyester ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

