Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Real Madrid, Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'yı sahasında 2-1 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. Arda Güler, İspanyol devinde 100'üncü maçına çıktı. Milli futbolcunun sözleşmesinde yer alan bonus maddesi yeniden devreye girerken; Fenerbahçe para kazanmaya devam etti.

Real Madrid, Portekiz'de 1-0 kazandığı maçın rövanşında Benfica'yı İspanya'da 2-1 yenerek, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Milli futbolcu Arda Güler, eflatun-beyazlı formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı ve 84 dakika sahada kaldı.

2 MİLYON EURO BONUS

İspanyol devinde 100'üncü maçına çıkan Arda Güler'in bonusları tekrar devreye girdi ve 21 yaşındaki futbolcu, eski takımı Fenerbahçe'nin kasasına doldurmayı sürdürdü. 21 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica karşılaşmasında forma giyerek, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırdı.

Arda Güler, bu sezon 39 maçta 3 gol ve 12 asistlik skor katkısı yaptı.

BONSERVİSİ 28 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Fenerbahçe'den 2023 yaz transfer döneminde 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus karşılığında Real Madrid'e giden Arda Güler, şu ana kadar bonuslardan sarı-lacivertli kulübün kasasına 8 milyon euro girmesini sağladı. Böylece yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye bonservis bedeliyle birlikte toplam 28 milyon euro para kazandırmış oldu.

Arda Güler, Real Madrid'de 25 maç daha oynaması halinde, 2 milyon euroluk son bonus da aktif olacak ve sarı-lacivertliler, 10 milyon euroluk bonus maddesinin tamamını (toplam gelir 30 milyon euro) kasasına koyacak.

