Balıkesir’de savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’a ilişkin bir detay yürekleri sızlattı. Şehit pilotun uçağın kalabalık olan otoyola düşmemesi için son ana kadar çabaladığı, muhtemel bir facianın önüne geçmek istediği belirtildi. Pilotun paraşütünün zemine yakın bir mesafede açılması nedeniyle havayla dolmadığı öğrenildi.

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağı, önceki gece 00.49'da Yunanistan hava sahası sınırını kontrol amaçlı acil uçuş için havalanmış, uçak kalkıştan 3 dakika sonra İstanbul İzmir otoyolunun kenarına Naifli köyü bölgesine düşmüştü. Uçakta yer alan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştu.

Balıkesirde uçağı düşen şehit pilot İbrahim Bolat’tan duygulandıran kahramanlık!

PARAŞÜT HAVA İLE DOLMADI

Kazaya ilişkin yürek sızlatan bir detay ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Şehit pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın uçağın düşmesinden saniyeler önce uçağı tahliye ettiği, ancak paraşütün zemine yakın bir mesafede açılması nedeniyle havayla dolmadığı öğrenildi.

Şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat

UÇAĞIN OTOYOLA DÜŞMESİNİ ENGELLEMİŞ

Bolat'ın son ana kadar uçağı kontrol etmeye çalıştığı, otoyola düşmemesi için çabaladığı değerlendiriliyor. Pilotun bu çabası ile uçağın otoyola 10 metre kala düşmesinin önüne geçerek muhtemel bir facianın önüne geçmek istediği belirtildi.

Öte yandan pilotun uçuş esnasında 'uçucu vertigosu' olarak bilinen uzaysal dizoryantasyona yakalandığı, uçağın yeryüzüne göre mesafesini algılamakta zorlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Balıkesirde uçağı düşen şehit pilot İbrahim Bolat’tan duygulandıran kahramanlık!

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilotu Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştu. Bolat'ın naaşı, Balıkesir'de düzenlenen askeri törenin ardından İzmir'in Çiğli ilçesine getirilmişti. Bolat için ikindi namazında Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlenmişti.

Balıkesirde uçağı düşen şehit pilot İbrahim Bolat’tan duygulandıran kahramanlık!

Şehidin annesi Şehribani Bolat ile rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyede bulunan baba Yusuf Bolat, eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat törende gözyaşlarını tutamamıştı. Şehit Bolat'ın cenazesi, törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verilmişti.

Balıkesirde uçağı düşen şehit pilot İbrahim Bolat’tan duygulandıran kahramanlık!

ŞEHİT İBRAHİM BOLAT KİMDİR?

İzmir’de 10 Kasım 1985’te doğan İbrahim Bolat, ilk ve orta öğreniminin ardından 1999 yılında girdiği Maltepe Askeri Lisesinden 2003’te mezun oldu. 2003’te girdiği Hava Harp Okulunu 2007 yılında teğmen rütbesiyle tamamlayan Bolat, 30 Ağustos 2010’da üsteğmenliğe, 2016’da yüzbaşılığa, 2021’de ise binbaşılığa terfi etti.

Balıkesirde uçağı düşen şehit pilot İbrahim Bolat’tan duygulandıran kahramanlık!

2007-2008'de İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında, 2008-2009'da İzmir Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığında, 2009-2013'te Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında, 2013-2016'da Akhisar Hava Meydan Komutanlığında, 2016-2018'de İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında, 2018-2019'da Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında, 2019-2023'te Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında, 2023-2025 yıllarında ise Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yaptı.

Balıkesirde uçağı düşen şehit pilot İbrahim Bolat’tan duygulandıran kahramanlık!

Bolat, 2025'ten itibaren ise Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapıyordu. Bolat, 25 Şubat 2026'da scramble görevi için kalkış yaptıktan kısa süre sonra kumanda ettiği F-16 uçağının, Balıkesir-Bursa yolu Aktarma köyü mevkisine düşmesi sonucu şehit oldu.

Balıkesirde uçağı düşen şehit pilot İbrahim Bolat’tan duygulandıran kahramanlık!

Haberle İlgili Daha Fazlası