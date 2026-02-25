Şehit İbrahim Bolat'ın duygulandıran videosu: İstikbalimiz için buradayız!
Balıkesir'de düşen F-16 uçağının pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Bolat'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020 yılında yayınladığı yeni yıl mesajında yer aldığı ve videoda, "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" dediği ortaya çıktı.
- Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'ne ait bir F-16 savaş uçağı, İzmir-İstanbul Otoyolu yakınlarında kaza kırıma uğradı.
- Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.
- Şehit Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020 yılı yeni yıl mesajı videosunda yer aldığı belirlendi.
- Uçağın düştüğü bölgedeki İzmir-İstanbul Otoyolu, çalışmaların ardından çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu merkez ilçe Karesi'ye bağlı Naifli köyü kırsalında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.
TSK'NIN VİDEOSUNDA YER ALMIŞ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020 yılında yayınladığı yeni yıl mesajında şehit hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Bolot videoda "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" ifadelerini kullanıyor.
TÖREN DÜZENLENDİ
Bolat için bugün Balıkesir'de askeri tören düzenlendi. 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda düzenlenen törene katılan şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat üzüntü yaşadı.
OTOYOL ULAŞIMA AÇILDI
Öte yandan F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde trafiğe kapatılan İzmir-İstanbul Otoyolu, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.