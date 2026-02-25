Diyarbakır’da 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kahreden detay ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerin mevlit programına katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün akşam saatlerinde Çınarköy Mahallesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Feci kazada 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır’da 5 kişinin öldüğü kazada yürek sızlatan detay!

MEVLİT İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

5 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay ortaya çıktı. Araç içindeki yolcuların ilçe merkezindeki mevlit programına katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belirlendi. Serhat Özpınar, Meryem, Zemzem ve Gamze Karatay ile diğer otomobildeki Mahmut Gezer'in kazada hayatını kaybettiği, Karatay ailesinin de akşamki mevlit programına katılmak için ilçe merkezine doğru hareket halinde oldukları ortaya çıktı.

