Anadolu Ajansı
Sakaryaspor'da Caner Erkin kararı: Kırmızı kart rekoru kırdı, sezon ortasında kulüpsüz kaldı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol bek Caner Erkin ile yollarını ayırdı. 37 yaşındaki oyuncu, Sakarya ekibinde forma giydiği 12 maçta 4 kırmızı kart görmüş, toplam 13 maç ceza almıştı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol bek Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
- Caner Erkin, Sakaryaspor formasıyla giydiği 12 maçta 4 kırmızı kart gördü ve toplam 13 maç ceza aldı.
- Erkin, son olarak Sivasspor maçında 45+1'inci dakikada kırmızı kart gördü.
Sakaryaspor, sezon başında transfer ettiği Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını duyurdu. 12 maçta forma giyen 37 yaşındaki sol bek, gördüğü 4 kırmızı kartla dikkat çekmişti.
SAKARYASPOR AYRILIĞI DUYURDU
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.
SON MAÇTA OYUNDAN ATILDI
Tecrübeli futbolcu, son olarak Sakaryaspor'un deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın 45+1'inci dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bırakmıştı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Caner Erkin'e kırmızı kartlardan rekor ceza: 13 maçtan men edildi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR