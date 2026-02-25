TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol bek Caner Erkin ile yollarını ayırdı. 37 yaşındaki oyuncu, Sakarya ekibinde forma giydiği 12 maçta 4 kırmızı kart görmüş, toplam 13 maç ceza almıştı.

Sakaryaspor, sezon başında transfer ettiği Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını duyurdu. 12 maçta forma giyen 37 yaşındaki sol bek, gördüğü 4 kırmızı kartla dikkat çekmişti.

Caner Erkin

SAKARYASPOR AYRILIĞI DUYURDU

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.

SON MAÇTA OYUNDAN ATILDI

Tecrübeli futbolcu, son olarak Sakaryaspor'un deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın 45+1'inci dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bırakmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası