Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, geçtiğimiz temmuz ayında Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile bir yıllık sözleşme imzalayan Caner Erkin, bu sezon 3 defa kırmızı kart gördü. 37 yaşındaki futbolcu, toplamda 13 maç men cezası aldı.

Yaz transfer döneminde Sakaryaspor'a imza atan Caner Erkin, yeni takımında saha içi performansından çok gördüğü kırmızı kartlar ve aldığı men cezalarıyla gündeme geliyor.

37 yaşındaki futbolcu, bu sezon 3 defa kırmızı kart görürken; takım arkadaşı ile sahada yaşadığı tartışmanın ardından Burak Altıparmak'a tokat attı ve bir süre kadro dışı kaldı.

Ümraniyespor maçına 11'de başlayan Caner Erkin, 52'nci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı

Sakaryaspor'un ligde son oynadığı Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören deneyimli oyuncu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 5 maç men cezası aldı. Caner Erkin için daha önceki kırmızı kartlarında da 2 ve 6 maç men cezası kararı alındı.

Sakaryaspor'da bu sezon 8 maçta 623 dakika süre alan ve 2 asist yapan Caner Erkin, kırmızı kartlarının ardından toplamda 13 maç men cezası almış oldu.

