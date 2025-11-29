Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Sakaryaspor'da Caner Erkin, bu sezon 3 kez kırmızı kart gördü. 37 yaşındaki futbolcu, Sakaryaspor formasıyla çıktığı sekizinci maçta üçüncü kez ihraç edilirken takım arkadaşına attığı tokat gerekçesiyle 6 maç men cezası almıştı.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor ile Ümraniyespor'un karşılaştığı mücadeleye 11'de başlayan Caner Erkin, bir kez daha kırmızı kart gördü.

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleye 11'de başlayan 37 yaşındaki sol bek, karşılaşmanın 52. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ KIRMIZI

Caner Erkin, küfür ettiği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü ve bu sezon üçüncü kez ihraç edildi. İlk kırmızı kartını küfür gerekçesiyle gören Caner, ikinci kartını takım arkadaşına attığı tokat nedeniyle görmüştü.

İKİ ASİSTLİK KATKI YAPTI

Bu sezon Sakaryaspor formasıyla sekiz maça çıkan Caner Erkin, 3 kırmızı ve iki sarı kart gördü. Erkin, Sakaryaspor formasıyla iki asistlik katkı yaptı.

TOKAT SONRASI 6 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin, takım arkadaşına attığı tokat sonrası kırmızı kart görmüş ve 6 maç men cezası almıştı.

1. Lig'in 7. haftasında oynanan Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, 6 maç men ve 134 bin para cezasına çarptırılmıştı.

36 yaşındaki futbolcuya 6 maç men cezasının 4'ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verilmişti.

Editör:EMRAH TAŞÇI

