Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi takımın genel durumu, hedefleri ve sarı lacivertli takıma transferi hakkında açıklamalar yaptı. Sarı lacivertli takımda oynamaktan ötürü çok mutlu olduğunu ve takım olarak aralarında çok iyi bir bağ olduğunu kaydeden Skriniar, derbiyi Ferencvaros maçından sonra konuşmaya başladıklarını ve önceki yıllardan farklı bir maç olacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki yıldız savunmacısı Milan Skriniar, pazartesi oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde yayıncı kuruluş Beinsports'a açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ BAĞ VAR ARAMIZDA"

Fenerbahe'de çok mutlu olduğunu söyleyen Skriniar, "Ocak ayında bir yılımı dolduracağım. Daha önce de söylediğim gibi ilk geldiğimden itibaren kendimi çok iyi hissettim. Çok iyi bağ var aramızda taraftar ve takım arkadaşlarım ile. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." dedi.

MOURINHO VE TEDESCO HAKKINDA

Mourinho ile Tedesco arasındaki farklılıklara dair soruyu cevaplayan Skriniar, "İkisi de benim için çok iyi teknik direktör ve iyi insan, iyi karakterler. Farklı teknik direktörler tabii ki. Mourinho da bu oyunun bir efsanelerinden. Mourinho ile aram iyiydi tıpkı Tedesco ile olduğu gibi. İki teknik direktörü kıyaslamak benim için zor. Domenico Tedesco, detaylara daha çok önem veriyor. Bu bahsettiğim tüm teknik direktörlerde var ama hocamızı bu şekilde anlatabilirim. Onunla çalışmaktan mutluyum çünkü bize katkısı çok fazla." diye konuştu.

"EDERSON BİZE KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETTİRİYOR"

Ederson'un kalitesine dikkat çeken deneyimli savunmacı, "Tabii ki arkamızda öyle bir kalecinin olması bize kendimizi güvende hissettiriyor. Bize özellikle oyun kurulumunda yardımcı oluyor. Bu da bize büyük avantaj sağlıyor. Kendisi dünyadaki en iyi kalecilerden birisi. Öyle bir kaleci olduğunda arkanızda kendinizi güvende hissediyorsunuz." şeklinde konuştu.

"GERİYE DÜŞMEK İSTEMEYİZ"

Maçları çevirmenin önemli olduğunu söyleyen Slovak yıldız, "Tabii ki maçları çevirmemiz bizim için güzel ama geriye düşmek istemeyiz. Önemli olan geriye düştüğünüzde de maçı çevirmek." dedi.

"GALATASARAY İLE İLGİLİ BUGÜN İLK KEZ KONUŞTUK"

Ferencvaros maçına kadar Samandıra'da derbi konuşmadıklarını belirten Fenerbahçe'nin kaptanı, "Kesinlikle bu doğru. Bizim için en önemlisi bir sonraki maçımız. Galatasaray ile ilgili bugün ilk kez konuştuk. Yarın toplantımız, video analizlerimiz olacak. O maç özelinde antrenmanımızı yapacağız. Bugüne kadar hiç konuşmamıştık. Söylediğim gibi, bizim için en önemli maç bir sonraki maç." dedi.

"DERBİLERDE ÖZ GÜVEN ÖNEMLİ"

Büyük derbilerde oynadığını ancak Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının daha çılgın olduğunu söyleyen Skriniar, "San Siro'da Inter - Milan, Inter - Juventus maçları bizim için sihirliydi. Ama buradaki atmosfer daha çılgın, gürültülü! Bu kesin. Burada derbi oynamak çok güzel. Geçen sene sahamızda Galatasaray'a karşı kupada oynamıştım. O dönem takımın içerisinde olduğu durum çok iyi değildi. Ama şimdi bu durumun farklı olacağını biliyorum. Taraftarımızın bize çok fazla destek vereceğini ve yardım edeceğini biliyorum. Bence bunun nedeni öz güven. En önemlisi bu. Derbilerde öz güven önemli. Ateşli atmosferlerde bir hata yaparsanız, tekrar toparlanması zor oluyor. Bu sezon bunun değiştiğini düşünüyorum. Buradaki en önemli nokta öz güven. Geçen seneye göre farklı bir takım ve kadro da var ama benim için en önemlisi öz güven." diye konuştu.

"ÇOK İYİ SANTRFORLAR"

Icardi ve Osimhen'in kaliteli golcüler olduğunu kaydeden 30 yaşındaki savunmacı, "İkisi de (Osimhen, Icardi) çok iyi santrforlar. Tabii ki özellik olarak farklı tipteler ama çok iyi oyuncular. Savunma anlamında ne yapmamız gerektiğini pazartesi günü göreceğiz. Kompakt ve agresif oynamamız, birlikte olmamız gerekiyor ki onları durdurabilelim." dedi.

"DURAN ÇOK KALİTELİ BİR FORVET"

Jhon Duran'ın kalittesine dikkat çeken Skriniar, "Jhon Duran, çok komik bir çocuk. Çok iyi, kaliteli bir forvet. İyi özellikleri var. Sezon başında bazı sorunlar yaşadı. Şu anda takıma geri döndü ve iyiye gidiyor. Çok iyi bir potansiyeli var. Kendisine inanması gerekiyor. Bana göre biraz öz güven eksikliği var. Bu da takımdan 3 ay ayrı kaldığından dolayı normal. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yüzde yüz olduğunda takıma verecek çok şeyi olacak." ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ KAZANIP EN İYİ ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Derbiyi kazanmanın ekstra motivasyon kattığını belirten Skriniar, "Derbiler şampiyonluk için belirleyici oluyorlar ama bu derbiden sonra da çok fazla maç var. Derbi kazanmak ekstra bir şeyler katıyor takıma ama bu maçı kazanan şampiyon olur demek için erken. Bu maçı kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

