Fenerbahçe'den sezon başında Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Ganalı savunmacı Alexander Djiku, takımda mutsuz olduğu ve Beşiktaş'a menajeri aracılığıyla mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'nın yolunu tutan Alexander Djiku'nun, Rusya'da mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.

RUSYA'DA MUTSUZ

Sözcü'de yer alan habere göre; Rusya'da aradığını bulamayan Djiku ve eşi, Türkiye'ye dönmek istiyor. Çiftin ülkede mutsuz olduğu ve Ganalı stoperin Beşiktaş'a haber yolladığı iddia edildi.

Alexander Djiku

"OCAKTA BENİ ALIN"

31 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla yolladığı mesajda, "Ocak ayında beni alın" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Beşiktaşlı yöneticilerin ise Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda bu transfer için hamle yapıp yapmayacağı netleşecek.

SPARTAK MOSKOVA'DA 11 MAÇA ÇIKTI

Djiku, Spartak Moskova formasıyla 11 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Rus ekibiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli savunmacının piyasa değeri ise 5 milyon euro.

Editör:EMRAH TAŞÇI

