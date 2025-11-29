Tedesco'nun derbi 11'i: Tek oyuncuda kararsız kaldı
Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de art arda 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 50 bin taraftarı önünde lider Galatasaray'ı konuk edecek. 1 Aralık'ta oynanacak kritik müsabaka öncesi ilk 11'ini büyük oranda belirleyen İtalyan çalıştırıcı, tek isimde kararsız kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftası derbi maça sahne olacak. 9 galibiyet ve 4 beraberlik sonucu 31 puan toplayan ve 'sezonun tek namağlup takımı' ünvanını sahip Fenerbahçe, 32 puanla lider durumda bulunan Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.
Chobani Stadyumu'nda 1 Aralık Pazartesi saat 20.00'de başlayacak ve hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'ini büyük oranda belirledi.
Forvette Kolombiyalı yıldız Jhon Duran'a görev vermesi beklenen 40 yaşındaki çalıştırıcı, ligde attığı 7 golle takımının en skoreri Youssef En-Nesyri'yi hamle oyuncusu olarak düşünüyor.
İtalyan teknik direktörün sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'na, sağ kanatta ise son haftaların formda ismi Dorgeles Nene'ye görev vereceği aktarılırken, İspanyol 10 numara Marco Asensio da sahada olacak.
Galatasaray’a karşı ideal kadrosunu sahaya sürecek Domenico Tedesco, orta sahada Edson Alvarez ve İsmail Yüksek ikilisine dönüp, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’yı kızağa çekecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 sonuçlanan Ferencvaros beraberliğini geride bırakıp, Galatasaray derbisine odaklanan Fenerbahçe'de ilk 11 için belirsizliğini koruyan tek mevkii ise sol bek.