Karabük’te trafikte baba ve oğlu tarafından hem darp hem de tehdit edilen sürücü, kendisine kesilen para cezası ile şoke oldu. Darp edilen sürücüye ‘başka bir aracı ısrarla takip etmek ve bu amaçla araçtan inmek’ suçundan 180 bin TL para cezası kesildi.

Karabük’ün Yenice ilçesinde iddiaya göre seyir halindeki sürücü Faruk Bostancı (21), yol üzerinde iki kişinin durdukları otomobildeki bir kişiyle tartıştığını gördü. Aracının dörtlü ikaz lambalarını yakan sürücü beklemeye başladı.

Öndeki araç ile tartışan baba ile oğul oldukları öğrenilen Hasan Baran B. ile Murat B., korna seslerinin Faruk Bostancı’dan geldiğini düşünerek tartışma çıkardı. Aracında bekleyen Bostancı’ya önce aracının içindeyken saldıran baba ve oğlu daha sonrada araçtan indirerek darp etti. Yaralanan Bostancı, hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.

Darp edilen sürücüye 180 bin liralık para cezası! Sebebi şaşırttı

“DÖRTLÜ İKAZ LAMBALARIMI YAKTIM”

Faruk Bostancı, yaşananları şöyle anlattı:

İstanbul'dan geliyordum. Şirinköy Köyü istikametine seyir halindeyken Sarayköy civarına geldiğimde önümde yolun ortasında bir araç duruyordu. Ben yoldan geçemedim, bekledim. Dörtlülerimi yaktım. Aracın kapıları açık ama aracın içinde kimse yok. İki önümde bir araç daha vardı ama etrafı kalabalıktı. Oradan gencin bir tanesi geldi, kimsenin olmadığı arabanın açık olan kapıları kapattı. O kapıları kapatınca ben aradan geçtim ama yine olayın ortasında kaldığım için durmak zorunda kaldım. Öne geçince iki kişinin önümdeki araçta bulunanları darp ettiğini gördüm. Dörtlü ikaz lambalarımı yakıp beklerken arkadaki araçlar korna çalmaya başladı.

Darp edilen sürücüye 180 bin liralık para cezası! Sebebi şaşırttı

OĞLU PARMAK SALLADI, BABASI YUMRUKLADI

Sürücünün oğlunun kendisine parmak salladığını belirten Bostancı “Milletle papaz olduk, senle de papaz olmayalım diyerek bağırınca ben de bunun üstüne, ‘Ne bağırıyorsun?' dedim. Bunu dedikten sonra babası gelerek camdan doğru bana yumruk atmaya başladı. Oğlu da sağ tarafa geçerek sıkıştırmaya başladı. Araç içerisinde bayağı darp edildim. Bunun üzerine kendimi araçtan dışarı atmak zorunda kaldım" dedi.

Darp edilen sürücüye 180 bin liralık para cezası! Sebebi şaşırttı

TEHDİT ETTİ

Baba ve oğlunun boğazına yapışıp arabanın üzerine yatırarak kendisini darp ettiğini anlatan Bostancı, şöyle devam etti:

Aracıma binmeye çalışırken kazağımdan tutup yırttı. Can havliyle aracıma binerek, aileme ve jandarmaya haber vermek için elime telefonu aldığımda bu sefer de telefonumu gasp ettiler. Telefonu almak için arabadan inmek durumun kalınca babası boynuma yapışıp ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Eski muhtarım ben' diyerek tehdit etti"

Bostancı, olaydan bir gün sonra kendisine ‘başka bir aracı ısrarla takip etmek ve bu amaçla araçtan inmek iddiasıyla' 180 bin TL para cezası kesildiğini, ehliyetine de el konulduğunu söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası