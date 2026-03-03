Türkiye 5G için gün sayarken, Turkcell 5G erişimini yaygınlaştırmak üzere çok önemli bir uluslararası anlaşmaya daha imza attı. Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung ile yapılan anlaşma kapsamında, 650 bin adet Samsung 5G uyumlu telefon Turkcell kanallarında satışa sunulacak. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “1 Nisan itibarıyla 81 ilimizde Turkcell gücünde 5G deneyimi yaşatacağız." derken Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve CEO’su Billy Kim de “Samsung olarak Türkiye’nin 5G dönüşümüne katkıda bulunmayı önceliğimiz olarak görüyoruz." dedi.

Turkcell, ilk 5G sinyaline çok kısa bir süre kala Türkiye’nin dijital geleceğine güç katacak global iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Dünya GSM Birliği tarafından İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2026) Samsung ile imzalanan anlaşma kapsamında, 150 bin Samsung 5G uyumlu akıllı telefon daha, avantajlı koşullarla Turkcell kanallarında satışa sunulacak.

Teknoloji devi Samsung ile halen devam eden iş birliğini daha da güçlendiren anlaşma, 100 bin adet yerli üretim Galaxy A serisi ile premium segment müşterileri hedefleyen 50 bin adet Samsung Galaxy S Serisi modelini içeriyor.

“32 YILDIR SÜREN LİDERLİK TECRÜBEMİZLE, ÜLKEMİZİN 5G DÖNÜŞÜMÜNE BİZ ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ”

Türkiye’nin 5G’ye geçmek için artık gün saydığına işaret eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, iş birliği anlaşmasına ilişkin şunları söyledi:

“1 Nisan itibarıyla 81 ilimizde Turkcell gücünde 5G deneyimi yaşatacağız. 32 yıldır süren liderlik tecrübemizle ülkemizin 5G dönüşümüne biz öncülük edeceğiz. Bu süreçte en az altyapı yatırımları kadar, 5G uyumlu cihazlara erişim de büyük önem taşıyor. Ülkemizde 5G uyumlu telefonların oranı halen yüzde 30 civarında. Hedefimiz, bu oranı çok daha yukarılara taşımak ve 5G erişiminin yaygınlaşmasını sağlamak. Geçtiğimiz yıl Samsung ile hayata geçirdiğimiz 100 bin adet Turkcell’e özel, yerli üretim 5G destekli akıllı cihaz anlaşmasıyla önemli bir adım atmıştık. Bu yıl ise hem akıllı telefon hem de Ar-Ge çalışmalarını kapsayan iş birliğimizi daha da genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı segmentlerde konumlanan Samsung 5G uyumlu cihazlarla toplamda 650 bin adede ulaşma vizyonuyla ilerliyoruz. Bu kapsamda Turkcell'e özel üretim 100 bin adet Galaxy A serisi 5G’nin yanı sıra, 50 bin adet Galaxy S serisi premium cihaz sayesinde hem 5G’yi geniş kitlelere ulaştırmayı hem de premium segmentte güçlü bir ivme sağlamayı hedefliyoruz. Bu stratejik iş birliğiyle, ülkemizde 5G’nin daha geniş kitlelere erişimine önemli bir katkı sunmuş olacağız. Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve CEO’su Billy Kim’e ve tüm Samsung çalışanlarına teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.”

“100 BİN YERLİ ÜRETİM CİHAZ, TURKCELL’İN YERLİ EKOSİSTEME VERDİĞİ DESTEĞİN BİR GÖSTERGESİ”

İş birliği anlaşmasının Türkiye'nin teknoloji üretimi kapasitesine sağladığı katkıya da dikkat çeken Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anlaşmamız kapsamında portföyümüze katılacak 150 bin adet 5G uyumlu cihazın 100 bininin yerli üretim olması, Turkcell olarak yerli ekosisteme verdiğimiz desteğin de bir göstergesi. Güçlü altyapımız, güvenilir bağlantımız, geniş kapsama alanımız ve gelişmiş teknolojimizle 5G’ye hazırız. Herkese Turkcell gücünde 5G deneyimi sunmak için artık gün sayıyoruz. 1 Nisan’da tüm Türkiye’de Turkcell gücünde beşliyoruz.”

"GALAXY S26 DAHA FAZLA KİŞİYLE BULUŞACAK"

5G dönüşümünün tamamlanmasıyla mobil yapay zekânın sağladığı faydaların da artacağını vurgulayan Samsung Türkiye Başkanı ve CEO’su Billy Kim ise “Dünya çok büyük bir teknolojik dönüşüm içerisinde. Yapay zekâ günlük işleri yapış şeklimizi kökten değiştiriyor ve 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla yapay zekânın hayatımıza katacağı kolaylıkların sınırı yok. Bu noktada Turkcell’le iş birliği yaparak şimdiye kadarki en gelişmiş, en güvenli ve en güçlü cihazımız Galaxy S26’yı daha fazla kişiyle buluşturacak olmaktan ve Türkiye’de Turkcell’e özel üreteceğimiz Galaxy A serisi 5G ile birlikte, her bütçeye uygun Samsung cihazlarla 5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşmanın gerçekleşmesinde emekleri geçen sayın Ali Taha Koç ve tüm Turkcell ekibine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

