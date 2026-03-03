Karadeniz, son dakika bir depremle sallandı. Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, Türkiye'de en yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi.

Son dakika deprem haberi... Karadeniz'de saat 15.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı, 7,37 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin, Türkiye'de en yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

