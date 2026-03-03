Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlığa bağlı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ziyaret etti. Fidan ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Burada çok yoğun bir faaliyet var, birçok dilde arkadaşlarımız çağrılara cevap veriyor. Son günlerde İran savaşı yüzünden mücavir bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda soru ve talep var. Bunlar burada değerlendiriliyor, yönlendirmeler yapılıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve Merkezin, bölgemizdeki son gelişmelerden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik faaliyetleri hakkında demeç verdi.

Bakan Fidan, Ankara'nın Kızılay semtinde yer alan Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yaptığı ziyarette, incelemelerde bulundu ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Burada 7/24 arkadaşlarımız faaliyet göstermekte. Dünyanın dört bir yanında bulunan vatandaşlarımızın taleplerine sorularına cevap verilmekte. Özellikle hem alandaki misyonlarımızdaki arkadaşlarımız hem de merkezdeki arkadaşlarımız bir yazılım marifetiyle bu çağrıları yönetmekte ve cevap vermekte. Burada çok yoğun bir faaliyet var, birçok dilde arkadaşlarımız çağrılara cevap veriyor."

"SAVAŞ NEDENİYLE YOĞUN TALEP VAR"

İran savaşı nedeniyle çağrı merkezinde yoğunluk yaşandığını belirten Bakan Fidan, "Son günlerde İran savaşı yüzünden mücavir bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda soru ve talep var. Bunlar burada değerlendiriliyor, yönlendirmeler yapılıyor. Daha ileri atılması gereken adımlar varsa üst makamlara iletiliyor, hemen duruma müdahil olunuyor." dedi.

Bakan Fidan ayrıca, "Yurt dışında yaşayan Türkler ve Vatandaşlık Hizmetleri Konsolosluk Genel Müdürlüğümüz var, bu genel müdürlüğümüz 7/24 bu hizmetleri yerine getirmek için çalışıyor. Ben de burada arkadaşlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası