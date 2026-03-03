Kaydet

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarıyla bölgede tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde, Irak’ın Samarra ilçesi yakınlarına düşen bir İran İHA’sı köylüler tarafından bulundu. Patlayıcı madde ve zehirli yakıt taşıma riskine aldırış etmeyen bölge halkı, devasa boyutlardaki İHA’yı imece usulüyle bir aracın arkasına yükleyerek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülere dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

