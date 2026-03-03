2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Turnuvanın başlamasına 100 gün kala gözler hem finallere hem de Avrupa elemelerinde oynanacak kritik karşılaşmalara çevrildi. A Milli Takım’ın Romanya ile oynayacağı play-off yarı final maçı için ''Milli maç ne zaman, Türkiye-Romanya maçı nerede?'' soruları gündeme getirildi.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele etti. Grup aşamasını 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan millilerimiz 13 puan topladı. Aynı grupta İspanya 16 puanla lider olurken, Gürcistan ve Bulgaristan 3’er puanda kaldı. Peki, milli maç ne zaman, Türkiye-Romanya maçı nerede?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile 26 Mart 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma Türkiye’nin Dünya Kupası yolundaki akıbetini belirleyecek.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NEREDE?

Türkiye-Romanya maçı İstanbul’da oynanacak. Maça Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Futbol tarihinde ilk kez 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Açılış maçı Meksika’nın başkenti Mexico City’deki Azteca Stadı’nda oynanacak. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva 6 hafta sürecek.

DÜNYA KUPASI FİNALLERİ NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası’nın final karşılaşması 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Şampiyonu belirleyecek mücadele ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda oynanacak.

MÜSABAKALAR TARİH ARALIĞI 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Grup Aşaması 21 Mart - 18 Kasım 2025 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu 26-31 Mart 2026 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri 11 Haziran - 19 Temmuz 2026

