A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda bu akşam Bulgaristan ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda ve şifresiz olarak nerede izlenebileceğini araştırıyor. Milli maç yayın bilgileri maçı tribünlerden takip edemeyecek taraftarın radarında.

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı, hem grup sıralaması hem de play-off hattının şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Ay-yıldızlı ekip, Bursa’da taraftarı önünde sahaya çıkarken maçın yayın bilgileri, kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri merak konusu oldu. İşte milli maç hakkında tüm detaylar…

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takım’ın Bulgaristan ile oynayacağı beşinci grup maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.

TV8’in şifresiz yayın yapması sayesinde, uydu, kablo ve dijital platform kullanıcıları herhangi bir ek ücret ödemeden maçı izleyebilecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Türkiye-Bulgaristan maçı tamamen şifresiz olarak TV8 üzerinden yayınlanacak. Bu nedenle futbolseverler karşılaşmayı uydu üzerinden, televizyon, bilgisayar veya mobil cihazları üzerinden rahatlıkla takip edebilecek. Digitürk, D-Smart, KabloTV ve Tivibu platformlarında da TV8 frekansları üzerinden maç yayını izlenebilir.

MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bursa’da oynanacak mücadelede düdüğü İskoç hakem Nicholas Walsh çalacak. Kendisine yine İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Francis Connor ve Daniel McFarlane yardım edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olarak açıklandı.

Türkiye, gruptaki 9 puanıyla ikinci sırada yer alırken Bulgaristan’ın henüz puanı bulunmuyor. Sofya’da oynanan son maçta milliler, rakibini 6-1 mağlup etmişti. Bu nedenle Bursa’daki mücadele Türkiye’nin gruptaki konumunu güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Aynı saatte Gürcistan ile İspanya da grubun diğer kritik maçında karşılaşacak.

Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE E GRUBU PUAN DURUMU

Türkiye E Grubu’nda 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. Alınacak puanlar, milli takımın Dünya Kupası’na katılabilmesi için play-off yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sırada yer alırken puan alamayan Bulgaristan son sırada bulunuyor. Grubun diğer maçı yarın aynı saatte Gürcistan-İspanya arasında oynanacak.

İREM ÖZCAN

