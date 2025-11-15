Bugünlerde “Adalet, suç ve ceza” üzerine yazılar yazar oldum. Bu yazılar, yüzlerce asır öncelerinden gelen “Hukuk / Adalet / Suç ve Ceza” ilkeleri ve günümüzdeki uyarlamaları” üzerine idi.

Bugünkü yazım da “geciken adalet…”

Vikipedi “geciken adaleti” şöyle tarif ediyor: Geciken adalet, reddedilen adalettir.

Ve devam ediyor; “…Hukuki bir ilkedir Bu, mağdur tarafa yasal bir çözüm veya hakkaniyetli bir tazminat sağlanması mümkün olsa da, zamanında sağlanamaması durumunda, aslında hiçbir çözüm yolu olmamasıyla aynı anlama gelir.”

Dahası; “…Milattan önce (MÖ) 1894 civarında, Babil Talmud'unda Rav Pappa, ‘Adalet uyuduğunda, adalet iptal olur’ sözünün varlığından bahseder.”

Türkiye gazetesinin web sitesinde dün bir haber vardı, haberde deniyordu ki:

“2023-24 sezonunda Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs 2024 tarihinde RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin aralarında Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada, sanık Oosterwolde hakkında zorla getirme kararı verildi. Ayrıca Mert Müldür'ün de 'tanık' sıfatıyla zorla getirilmesine hükmedildi.”

Hazırlanan iddianamede ise, “Şüphelilerin müsabaka sonrası saha içinde gerçekleşen olaylar sırasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atarak darp ettikleri” belirtilerek “şüpheliler Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması” talep edilmişti.

Olay, 19 Mayıs 2024’te olmuş, mahkeme “18 ay sonra” 13 Kasım 2025’te, olaydan 18 ay sonra gene “erteleme kararı” vermişti.

Olayın arasından 18 ay geçmiş… Bu gecikme, “Hem de, ‘Türk Ceza Kanunu’na göre suç işlemiş’ futbolcular için, top oynamaya, prim ve maaş almaya devam etme izni” değilse nedir?..

“Cezaevine girecek suçları işlemiş” sanıklar, o zamana kadar takımlarında oynamış, maaşlarını, primlerini almış olacaklardı, değil mi?..

Sormak gerek “Adalet gecikmese”, topla statlarda değil, cezaevlerinin bahçelerinde oynamayacaklar mıydı?..

Ya da “tamamen tersi” Yargıtay “ceza kararını bozdu”; ceza verilen futbolcular, aylarca “cezalı” damgalarıyla statlara seyirci olarak bile sokulmayacaklar mıydı?..

Ceza, eğer “haklı ise” tamam, ama “gecikme”; işte “hak olarak, hukuk olarak, vicdan olarak” tartışmamız gereken “önemli ve düşündüren” bir sorun!..

HOCALIĞI DA ŞANLI OLSUN!..

Yıllarca sarı lacivertli forma altında izlediğim Tuncay Şanlı, Fenerbahçe’de

"Geliştirme Direktörü" olarak Futbol Akademisi’nde görev almış.

Futbolculuğunda “şanlı” idi, Futbol hocalığında da “şanlı olmasını” dilerim… Başarılar sevgili Tuncay…

ŞAKA

Galatasaray'ın sezon başında “650 bin avro kiralama bedeli ve 100 bin avro bonus karşılığında, 10 milyon avro bonservis bedelli satın alma opsiyonu ile Hellas Verona'ya gönderdiği Victor Nelsson, “Galatasaray’a dönmeyeceğim” dedi. Galatasaray’a 10 milyon avro kazandırdığı için teşekkürler…

