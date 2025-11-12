Bir ara “Süper Lig liderliğini açık ara farkla sürdüren” Galatasaray son 5 haftada sadece 2 maçı kazanıp, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan kaybederek, alarm vermeye başladı.

Son 5 maçında Fenerbahçe “1 beraberlik 4 galibiyetle” 13, Trabzonspor ve Samsunspor “yenilgisiz” 3’er galibiyet ve 2’şer beraberlikle 11’er puan kazanmışlardı.

Okan Buruk, 0-0 iten Trabzonspor maçından sonra “Beceri eksikliği var” diyerek, şunları söylemişti:

“Belki golü bulsaydık. Rakip 10 kişi kaldı. Kazansaydık ligde farkı artıracaktık ama olmadı. Tüm maçları kazandık, iki tane Trabzonspor ve Beşiktaş beraberliği var. Uzatma süresi az oldu. Bugün de eksiklerimiz vardı. Bizim için çok önemli bir maçtı. Üst üste maçlar oynuyoruz çok. Kazanamadığımız maçtan sonra üzülüyoruz. Kazanmaya çok alıştık.”

Ne var ki, bir hafta sonra “beceri eksikliğinin tedavisinin yapılmadığı” ortaya çıkmış, hatta tam tersine “beceri eksikliği” artmış ve “son dakikaları 10 kişi oynayan” Kocaelispor’a 1-0 mağlup olunmuş ve Fenerbahçe ile “aradaki fark ‘tek’ puana” düşmüştü!...

Şimdi Galatasaray camiası, yönetimi ve taraftarlarıyla beraber “Beceri eksikliğinin ‘nasıl ve ne zaman’ tedavi edileceğini” merak ediyor.

Doğrusu ya, eğer yasak konmamış ise “Galatasaray antrenmanlarını izleyen” meslektaşlarımızdan, “beceri tedavisinin nasıl yapıldığını” görmelerini, incelemelerini ve yazmalarını, TV ekranlarına aktarmalarını bekliyoruz.

Böylece “beceri eksikliği olan” başka takımlarımızın hocaları da “beceri eksikliği dersi” alır ve “kötü gidişleri” durdurabilirler…

Okan Hoca bu arada “hakemler konusunda” da serzenişte bulunmuş, Trabzonspor maçından sonra “Hakem yönetimi kötü değildi. Ama en sevdikleri şey oyunu durdurmak. Süreyi de az ekledi oyunun sonuna. Türk hakemleri genel olarak oyunu durdurmayı seviyorlar. Topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar” demişti.

Sevgili Hoca’m, bu arada “bahis skandalı” patladı ve “skandalın içinde gazete sayfalarına, TV ekranlarına aksettiği kadarı ile bazı hakemlerimizin isimleri de geçti. Acaba “maçların 90 dakikalarına yapılan eklemelerin az ve çok olmasında ‘bahis’ etkisinin” olup olmadığı da “Federasyon’un başlattığı ‘bahis soruşturmasında’ ortaya çıkar mı” dersiniz?.. Bu arada benim merak ettiğim bir başka konu var; “Bahis soruşturması dosyalarına, hakemlerin, kulüp başkan ve yöneticilerinin, futbolcuların isimleri girdi. Acaba o dosyalara isimleri giren gazeteciler, spor yazarları, futbol yorumcuları var mı?..”

Saha içinde “beceri eksikliğinin etkisini” Okan Hoca’mızın açıklamaları ile konuşur, yazar ve yorumlarken, “bahis oyunlarındaki beceri fazlalığının” da “hangi maçları etkilediğini” yorumlamak ve yazmak da görevlerimiz arasına girecek galiba!...

