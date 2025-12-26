Temiz spor, temiz futbol; ama nasıl?

Bahisten, uyuşturucuya kadar uzanan milyonlarca avro ve TL’lerin telaffuz edildiği skandallar kazanı kaynamaya devam ediyor.

Soruşturma üzerine soruşturma ve gözaltılar fırtınası tutuklamalar, mahkeme kararları ile büyüdükçe büyüyor.

“Yaptı” iddiaları, “Yapmadım” savunmaları arasında, “hangisi doğru” sorularına “inandırıcı ve tatmin edici” cevapları bekliyoruz, ama gelmiyor…

Böyle bir şemsiyenin altında, “hangi futbol maçının, hangi basketbol, voleybol karşılaşmasının öncesinde ‘sonuçları etkileyen’ ‘nelerin olup bittiği’ konusunda şüphelerin devam etmesi” Türk sporunun üzerindeki karar lekeyi büyütürken, doğrusu ya sporseverlerde de “tiksinme duygusunu harekete geçirmeye” başladı.

Bilemiyoruz, “başta futbol olmak üzere ‘temiz branşlı spora” ne zaman ve nasıl kavuşacağız?..

Başkan ve yöneticilerden, antrenör ve futbolculara kadar skandallara bulaşanların sayıyı gün be gün artıyor; gözaltılar, tutuklamalar sürüp gidiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Türk futboluna zarar veren tüm unsurların dışarı atılması ve kulüplerin de kendi içlerinde temizlik yapması gerektiğini” söyledi.

Hacıosmanoğlu, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve ekibine teşekkür ederken “Onlar da titizlikle çalışıyor. Sportif olarak biz yargılıyoruz, onlar da ceza yargılaması olarak incelemeyi derinleştirerek devam ettiriyor. Bana göre de devam etmesi lazım. Elbette kulüp başkanları benim çağrımı dikkate alıp kendileri yaparsa olur. Yarın hem bizim hem de başsavcılığın incelemesi neticesinde olumsuz durumla karşılaştıkları zaman da üzülmesinler. Kendi temizliklerini kendileri yapsınlar” dedi.

Yani, kulüplere, başkan ve yöneticilerine pası attı; “Gereğini de siz yapın” dedi.

Ama, “şüphesi” de vardı: “Hakemlerden, futbolculardan başladık. Hakemlere operasyon yapıldığında herkes memnun oldu. Futbolculara sıra gelince kendilerine dokunduğu için işi sulandırmaya, farklı yönlere çekmeye başladılar. Temizlik sadece hakemlerle olmaz. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının temizlenmesi lazım. Hakemlerle başladık, futbolcularla devam ediyor. Umarım kulüpler de kendi önlerini temizler ve bu iş hem başsavcılığa hem bize kalmaz.”

Anlaşılıyor ki, “Temiz spora, temiz futbola kavuşana kadar, TFF – Yargı / Savcılık – Emniyet / Jandarma iş birliği” devam edecek.

Ya kulüpler; kulüp başkan ve yöneticileri TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun çağrısı uyarak “Temiz spor – temiz futbol mücadelesine canı gönülden katılıp” gereğini yapacaklar mı?..

Dahası, merak ettiğim bir konu var; “Temiz sporun / temiz futbolun geldiğine” kimler karar verecek, kimler onaylayacak?..