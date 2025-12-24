Sadettin Saran olayı ve beklentiler...

Futbol başta, sporumuzu zaman zaman sıkıntıya sokan “bahisti, şikeydi, hakemdi, VAR’dı gibi” devamlı iddia ve tartışmalara yol açan konulara, hiç beklenmedik ve de “etkili” bir dalga” eklendi; Uyuşturucu!..

Ülkenin en büyük kulübünden biri olan Fenerbahçe’nin başkanının adının da karıştığı bu dalganın sonu ne olacak, yaşayıp göreceğiz…

Temennimiz, “açılan soruşturmanın ‘milyonlarca taraftarı olan sarı lacivertli camiayı rahatlatacak bir sonuca varılarak’ kapanması…”

Sadettin Saran, “soruşturma ve ev aranma” haberi aldığından hemen sonra Milano’dan özel uçakla dönerek, yaptığı “Böyle bir olayda yokum, olmam da mümkün değil” mealindeki açıklamayla, üzülen ve sıkıntıya düşen spor camiasını rahatlattı.

Saran, İstanbul Çağlayan Adliye’sinde verdiği 2,5 saat süren ifadeden sonra “adli kontrol şartı” ile serbest bırakıldı.

Saran ifadesinde “Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olamaz” diyerek, “hayattaki tek bağımlılığının spor olduğunu” vurguladı ve “özetle” şu ifadeyi verdi:

Sadece benim kanser olduğum dönemde, annem ile babamın son hastalık ve ölüm süreçlerinde, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde ve iftiraya uğradığım süreçte pek çok kişi tarafından tarafıma organik sakinleştiriciler verilmişti. Ben de bunları hatırladığım kadarıyla kullandım. Bunların içerisinde de uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum.

Ben 70 yıldır “spor” yazıyorum… Okuyucularım bilirler “gönlümün Galatasaray’dan yana” olduğunu…

Ama Saran’ın “bu soruşturmadan temiz çıkmasını ‘yürekten’ temenni ederken” de bu temenninin “Galatasaraylılığın gereği olduğunu” da eklemem gerekiyor.

Zira Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın, “sonradan onlara katılan” Trabzonspor’un “büyüklüklerinin birbirleriyle beraber oluştuğunu” bilecek, anlayacak, yazacak kadar “sporun ve futbolun içindeyim.”

İnanıyorum ki, Sadettin Saran, “Fenerbahçe Başkanı olarak” 18 Ocak 2026 Pazar günü, Alanya Oba Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak Alanyaspor-Fenerbahçe Süper Lig maçında, protokol tribününde olacak.

Dahası; bu olay da, bütün spor kulüplerinin başkan, yönetici, teknik direktör ve futbolcularına da “özel hayatları ile ilgili” bazı konularda “çok hassas ve dikkatli olmaları” konusunda “örnek” olacak.

