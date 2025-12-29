Evliyânın büyüklerinden olan Habîb-i Acemî hazretlerinin hânesinde, otuz seneden beri hizmetini gören bir “câriyesi” vardı.

Bir gün onu gördü.

Ve kendisine;

"Ey hâtun! Hizmetçimi çağırır mısın?" dedi.

O, buna şaşırdı!

Hayretle baktı!

Ve "Efendim, hizmetçiniz benim ve otuz senedir bu evde, sizinleyim" dedi.

Hazret-i Habîb;

"Kusûra bakma, zîra Allahü teâlâya olan aşkım beni sarınca her şeyi unutur, hiçbir şeyi hâtırlayamam" buyurdu.

● ● ●

Bu zât bir sohbetinde;

“Hanımınıza karşı yumuşak, iyi huylu olunuz! Peygamber Efendimiz böyle olan kimseleri methediyor” buyurdu.

Sordular:

“Nasıl methediyor efendim?”

Cevâbında;

“Peygamber Efendimiz, bir hadîs-i şerîfte; ‘Îmânı en kuvvetli olanınız, ahlâkı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır’ buyuruyor” dedi.

● ● ●

Bir gün de bir genç;

“Bana bir nasîhat eder misiniz efendim” diye ricâ etti.

Büyük zât ona;

“Kızarsan, öfkeni yen! Zîra hadîs-i şerîfte, Resûlullah Efendimiz; ‘Kuvvetli olmak, başkalarını yenmek değildir. Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmektir’ buyurdu” diye cevap verdi.

