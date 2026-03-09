Cömertlik, kötü huyları örter!..

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, bir gün sevdiği bir gence;

"Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullarına öyle davran" buyurdu.

Ve ekledi:

"Unutma, muvaffak olmanın sırrı iki şeydir."

Genç adam sordu:

"Onlar nedir efendim?"

Büyük velî;

"Biri; günahlardan sakınmak, öbürü, Allahü teâlânın kullarına iyilik etmektir. Bu ikisini yapan, evliyâdır" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bu zâta;

"İnsan, alın yazısını bilebilir mi efendim?" diye sordular.

Onlara cevâben;

"Bilebilir" buyurdu.

"Nasıl bilir?" dediler.

"Gönlünde ne yatıyorsa, alın yazısı odur... Meselâ bir ırmağın akış yönünden, hangi noktada denize döküleceği anlaşılır mı?"

"Evet" dediler.

"İşte insanın alın yazısı da, yaptığı işlerden anlaşılır" buyurdu.

● ● ●

Bu zât bir gün de cemaatine;

“Cömert olun. Cömertlik, öyle bir haslettir ki, insanın bütün ‘kötü huylarını’ örter, göstermez”

dedi.

Ve ekledi:

“Hasislik de öyle bir huydur ki, bütün güzel yanlarını örter, göstermez.”

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...