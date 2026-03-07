Meleklerin imrendiği kimseler..

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti.

Bu zât sevdiği bir gence;

"Ölüme hazırlan!" buyurdu.

Genç cevâben;

"Ben henüz gencim efendim" dedi.

Büyük velî;

"Evet öyle" dedi.

Ardından da;

"Evet gençsin, ama ecel genç ihtiyar tanımıyor ki evlâdım" buyurdu.

Genç sordu hemen:

"Ölebilir miyim yâni?"

"Elbette evlâdım!.. Unutma, gençken ölenlerin sayısı, yaşlanıp da ölenlerden daha fazladır.”

Korkuyla sordu yine:

"Peki, ne yapayım?"

"Dînini öğren ve öğrendiklerinle amel et. Ama hemen başla, yarına bırakma!"

"Neden efendim?"

"Çünkü ölüm âni gelir. ‘Yaşlanınca yaparım’ diyenlerin çoğu, yaşlılığı görememişlerdir”

buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

“Bir araya geldiğinizde İslâmiyetten konuşun, yâhut açın bir ilmihâl kitâbı okuyun” buyurdu.

Hikmetini sordular.

Onlara döndü ve;

“Allah rızâsı için, üç beş kişi bir araya gelir de Allah’tan ve Peygamberden bahsederlerse, gökteki melekler onlara imrenirler” buyurdu.

