"Ey yolcular! Fudayl tövbe etti!.."

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti.

Bir gün bir kervan, Fudayl bin İyâd'ın pusu kurduğu yere gelip mola verdi ve kervandaki bir yolcu Kur’ân-ı kerîm okumaya başladı.

Sesi çok tesirliydi.

Hazret-i Fudayl da işitiyordu okunan Kur’ân-ı kerîmi. Bir âyet kerîmeye gelince dikkat kesildi birden...

Ve çok etkilendi.

Zîrâ âyette meâlen;

"Vakit gelmedi mi ki, kötü hâllerine pişmân olup Allah’a tövbe etsinler" buyuruluyordu.

Bu âyeti işitti.

Başladı ağlamaya!

Kendi kendine;

"Vakit geldi, geldi, geçti bile" dedi.

Ve oradan ayrılıp bir harâbeye girdi...

Rabbinden utanıyordu!

"Beni affet" diyordu.

Bir müddet sonra aynı kervan yola çıktı yine.

Lâkin Hazret-i Fudayl tarafından soyulmaktan çok korkuyorlardı!

Birbirlerine;

"Fudayl'in yolu üzerindeyiz. Acabâ ona soyulmadan geçebilecek miyiz?" diyorlardı.

Fudayl işitti bunu.

Ve ortaya çıkıp;

"Ey yolcular, müjde; Fudayl tövbe etti, harâmîliği bıraktı, artık bu yollardan rahat olarak geçebilirsiniz!" diye seslendi onlara.

