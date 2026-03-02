Evzâî hazretleri, Tebe-i tâbiîn’den büyük fıkıh âlimidir. 157 (m. 774) Beyrut’ta vefât etti.

Kendisi anlatıyor:

Cebrâil aleyhisselâm bir gün Peygamber Efendimize gelmişti. Efendimiz ona;

“Yâ Cebrâil! Bana Cehennemi anlat” buyurdu.

O da şöyle anlattı:

Cehennem, Allahü teâlânın emriyle bin sene yandı.

Kıpkırmızı oldu.

Bin sene daha yandı.

Sapsarı oldu.

Bin sene daha yandı.

Simsiyah oldu.

Oradan dünyâya bir kıvılcım gelseydi, dünyâ yanıp yok olurdu.

● ● ●

Bu zât, bir sohbetinde;

“Fütüvvet yâni mertlik; düşmanlık edene iyilik yapmak, seni sevmeyene ihsânda bulunmak, sevmediğinle de tatlı konuşmaktır” buyurdu.

Ve ilâve etti:

“Az konuşun, az uyuyun ve az gülün. Zîrâ çok kahkaha, kalbi öldürür.”

● ● ●

Bir gün de sohbetinde;

“Kim Allahü teâlâya itâat ederse, Allah’ın mahlûkları da ona itâat ederler” buyurdu.

Ve ilâve etti:

“Büyüklerden biri; 'Günah işlediğimi, atımın bana olan huysuzluğundan anlıyorum' buyurmuştur.”

