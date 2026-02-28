Ebû Eyyûb-i Sahtiyânî hazretleri, Tâbiînden, hadîs ve fıkıh âlimi olup, 748 (H.131) senesinde tâûn hastalığından Basra’da vefât etti.

Kabr-i şerîfi oradadır.

Bir sevdiği anlatıyor:

Bir gece rüyâmda Hazret-i Ebû Bekr ile Hazret-i Ömer'i (radıyallahü anhümâ) gördüm.

Bir hoş oldum.

Ve kendilerine;

“Teşrîfinizin sebebi nedir efendim?” diye sordum.

Cevâben;

“Ebû Eyyûb Sahtiyânî'nin cenâze namâzını kılacağız” buyurdular.

Sordum hemen:

“O vefât mı etti?”

“Evet, dün gece vefât etti” buyurdular.”

● ● ●

Ebû Eyyûb-i Sahtiyânî hazretlerinin de bulunduğu bir kervanda yolcuların suları bitti. İnsanlar, susuzluktan ölecek hâle geldiler.

Çâresizdiler!..

Bu zâta gelip;

"Efendim, çok zor durumdayız, ne olur bir şeyler yapın, ölüp gideceğiz" dediler.

Ebû Eyyûb hazretleri;

"Bir şartla, kimseye anlatmayacaksınız" buyurdu.

"Anlatmayız" dediler.

O zaman duâ etti içinden...

O anda, su fışkırdı.

Buz gibi ve berrak idi.

Herkes kana kana içip ölümden kurtuldular.

