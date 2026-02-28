Ebû Eyyûb-i Sahtiyânî hazretleri, Tâbiînden, hadîs ve fıkıh âlimi olup, 748 (H.131) senesinde tâûn hastalığından Basra’da vefât etti.
Kabr-i şerîfi oradadır.
Bir sevdiği anlatıyor:
Bir gece rüyâmda Hazret-i Ebû Bekr ile Hazret-i Ömer'i (radıyallahü anhümâ) gördüm.
Bir hoş oldum.
Ve kendilerine;
“Teşrîfinizin sebebi nedir efendim?” diye sordum.
Cevâben;
“Ebû Eyyûb Sahtiyânî'nin cenâze namâzını kılacağız” buyurdular.
Sordum hemen:
“O vefât mı etti?”
“Evet, dün gece vefât etti” buyurdular.”
● ● ●
Ebû Eyyûb-i Sahtiyânî hazretlerinin de bulunduğu bir kervanda yolcuların suları bitti. İnsanlar, susuzluktan ölecek hâle geldiler.
Çâresizdiler!..
Bu zâta gelip;
"Efendim, çok zor durumdayız, ne olur bir şeyler yapın, ölüp gideceğiz" dediler.
Ebû Eyyûb hazretleri;
"Bir şartla, kimseye anlatmayacaksınız" buyurdu.
"Anlatmayız" dediler.
O zaman duâ etti içinden...
O anda, su fışkırdı.
Buz gibi ve berrak idi.
Herkes kana kana içip ölümden kurtuldular.