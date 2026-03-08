Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Ben Kâbe'ye gidiyorum hanım"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti.

Gençliğinde işlediği bütün günahlarına tövbe ettikten sonra Beytullaha gitmeyi arzu etti.

Hanımına seslendi.

Yanına geldiğinde;

"Ben Kâbe'ye gidiyorum. İster aramızdaki nikâh bağını çözelim, serbest ol, istersen benimle sen de gel" dedi.

Hanım tereddütsüz;

"Geliyorum" dedi.

Ve gerekli hazırlığı yapıp, yola çıktılar...

Hazret-i Fudayl, hacdan sonra İmâm-ı âzam hazretleriyle görüştü.

Derslerine katıldı.

Çok şey öğrendi.

Ve az zamanda yetişip “âlim” ve “velî” oldu.

● ● ●

Bir gün Arafat Meydanında toplanan kalabalık halka baktı. O anda herkes Allahü teâlâdan af ve mağfiret diliyorlardı.

O, bu hâli gördü.

Kendi kendine;

"Yâ Rabbî! Senin affın sonsuz, merhametin nihâyetsizdir. Bu kulların hepsini de affedebilirsin" dedi.

Ve çok duâ etti...

O an can kulağına;

"Ey Fudayl! Senin bu hüsnüzannın hürmetine, bu hacıların hepsini affettim" diye bir ses geldi.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI