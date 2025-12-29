Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Zonguldak’ta Kozlu Limanı, sular altında kaldı. 7 metrelik duvarı aşan dalgalar, tedirgin ederken balıkçı tekneleri de parçalanma riski ile karşı karşıya kaldı.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde şiddetli fırtına ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Dalgalar 7 metrelik duvarı aşarak Kozlu limanına girdi. Yükselen dalgalar sonrasında liman sular altında kaldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçı barınağı esnafı zor anlar yaşarken, liman denizin getirdiği çöpler ile doldu.

Zonguldak’ı fırtına vurdu! Sular altında kalan limanda çöp yığını

“LİMAN İÇİ ÇÖPLE DOLDU”

Barınaklarını su baskınından korumak isteyen bazı balıkçılar tahtadan setler oluşturarak önlem aldı. Balıkçı Yıldıray Kasap, şöyle konuştu:

Burada profesyonel olarak balıkçılık yapmaya çalışıyoruz. Limanın içini su bastı. Limanın biraz daha emniyete alınması, çalışmaların yapılması gerekiyor. Ağları denize gitmekten kurtardık. Amatör balıkçılar kayıklarını uzağa taşıdı ama biz profesyonel olduğumuz için kayıklarımız hala denizde duruyor. Yaz kış denizde durur. Bazı barınakların içine su girenler de oldu. Deniz çöp de getirdi. Liman içi çöple doldu.

Zonguldak’ı fırtına vurdu! Sular altında kalan limanda çöp yığını

Bu yıl daha az zarar gördüklerini hatırlatan Cevat Üçüncü ise “Fazla bir zarar yok. Geçen yıl kapılara varana kadar kırılmıştı. Bazı arkadaşların kapısına kadar çöp dolmuş. Bu hava böyle devam etseydi liman olduğu gibi giderdi” dedi.

Zonguldak’ı fırtına vurdu! Sular altında kalan limanda çöp yığını

Haberle İlgili Daha Fazlası