ABD-İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş sonrası, İran da misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en kalabalık şehri Dubai’yi hedef aldı. Saldırıların ardından kentteki bir restoranda yemek yiyen onlarca turist, patlayan iftar topunu füze saldırısı sanarak panik içinde restorandan dışarı fırladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

ABD-İsrail’İn İran’a karşı başlattığı savaş 4. gününde şiddetini artırarak devam ediyor. ABD-İsrail’in kendisine yönelik başlattığı saldırılara karşı misilleme saldırısına geçen İran, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en kalabalık şehri Dubai’yi hedef aldı.

İFTAR TOPUNU FÜZE SANDILAR

Dün, Dubai’deki bir restorandan gelen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. İftar saatinde bir restoranda oruç açmayı bekleyen ve yemek yiyen turistler, patlayan iftar topunu füze sanarak büyük bir korku yaşadı.

Turistler neye uğradığını şaşırdı! Dubaide füze paniği: İftar topunu saldırı sandılar

Restorandakilerin cep telefonuna saniye saniye yansıyan görüntülerde, birçok kişinin kaçmaya çalıştığı, bazılarının ise masaların altına girmeye yeltendiği görüldü. Durumun farkına varan restoran görevlileri, konukları sakinleştirerek patlayanın iftar topu olduğunu söyledi. Yaşanan korku dolu anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

