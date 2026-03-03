Trump’ın sırdaşı Tucker Carlson, Orta Doğu’da gizli bir istihbarat savaşının başladığını duyurdu. Carlson, Suudi Arabistan ve Katar’ın kendi topraklarında bombalı eylem hazırlığında olan Mossad ajanlarını yakalayıp tutukladığını iddia etti. İsrail’in bölgedeki tüm Arap müttefiklerini istikrarsızlaştırmak istediğini savunan Carlson, bu krizin merkezine Türkiye’ye yönelik korkuları ve "Türkiye yeni İran’dır" şeklindeki skandal açıklamaları yerleştirdi.

Trump’a en yakın isimlerden biri olarak bilinen ve MAGA hareketinin medya dünyasındaki en güçlü sesi sayılan ABD’li ünlü podcaster Tucker Carlson, İsrail'i karıştıracak bir iddiayı yeniden gündeme getirdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak operasyonları devam ederken, Carlson Suudi Arabistan ve Katar’ın kendi topraklarında bombalı eylem hazırlığında olan İsrail Mossad ajanlarını yakalayıp tutukladığını öne sürdü.

"KÖRFEZ’İ BOMBALAYACAKLARDI"

ABD’li muhafazakar podcaster Tucker Carlson, programında Suudi Arabistan ve Katar’ın kendi topraklarında bombalı saldırı planlayan İsrail Mossad ajanlarını gözaltına aldığını söyledi.

İddiaya göre ajanlar, Körfez ülkelerinde saldırı hazırlığı içindeydi.

İsrail’in bölgedeki hamlelerini sorgulayan Carlson, "İsrailliler neden İran’ın da saldırdığı Körfez ülkelerinde bombalı saldırılar düzenlesinler?" diye sordu. Ardından "Aynı tarafta değiller mi?" ifadelerini kullandı.

Carlson, İsrail’in yalnızca İran’a değil, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman ve Kuveyt’e de zarar vermek istediğini de öne sürdü:

Arap müttefikleri arasında kasıtlı bir istikrarsızlık İsrail'in işine yarıyor"

TEL AVİV’DE GÖZALTI GERİLİMİ

Carlson daha önce de İsrail ile yaşadığı krizle gündeme geldi. Şubat ayında Washington’un İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile yaptığı röportajın ardından, İsrail güvenlik güçleri Carlson ve yapım ekibini Tel Aviv’de kısa süreliğine gözaltına alınmıştı.

Röportaj sırasında Huckabee, Yahudilerin Filistin topraklarını kolonileştirme konusunda "ilahi bir hakka" sahip olduklarını savunmuş, ayrı bir Filistin kimliği fikrini reddetmişti.

"TÜRKİYE’NİN KONTROL EDİLEMEMESİ İSRAİL İÇİN TEHDİT"

Carlson, programında Türkiye’ye de özel bir başlık açtı. Türkiye’nin bölgesel dinamiklerdeki rolüne değinen ABD’li gazeteci, Ankara’nın kontrol edilememesinin İsrail için stratejik bir tehdit unsuru olarak görüldüğünü söyledi.

İsrail eski Başbakanı Naftali Bennet’in sözlerini hatırlattı.

BENNET NE DEMİŞTİ?

Bennet’in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye ve Katar Suriye'de nüfuz kazandı, bölgede etki alanlarını genişletmeye başlıyorlar. Buradan uyarıyorum: Türkiye yeni İran'dır. Erdoğan tehlikeli ve İsrail'i çevrelemeye çalışıyor."

CUMHURİYETÇİ ESKİ KONGRE ÜYESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhuriyetçi tabanın önde gelen isimlerinden, bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına karşılık verdi.

ABD merkezli X platformu üzerinden paylaşım yapan Marjorie Taylor Greene, Bennett'in konuşma videosunu alıntıladı. Greene, "Merhaba. Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın." diyerek tepki gösterdi.

