Antalya'da rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 74 gözaltı
Antalya’da kooperatif ile pazarcılar odasına düzenlenen rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 74 şüpheli gözaltına alındı. Kullanılan krediler karşılığında şahıslardan yüzde 10 oranında komisyon alındığı iddia edildi. İşte detaylar…
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda rüşvet alındığı ve usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
74 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
"Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 74 şüpheli gözaltına alındı.
VERGİ KAYDI AÇTIRILMIŞ
Soruşturma kapsamında kredi kullanımına uygun olmayan kişilere Korkuteli ilçesinde geriye dönük vergi kaydı açtırıldığı ve bu kişilerin pazarcılar odasına üye yapılarak kooperatif üzerinden devlet destekli esnaf kredisi kullandırıldığı tespit edildi.
YÜKSEK MEBLAĞLI KREDİ
Kullanılan krediler karşılığında şahıslardan yüzde 10 oranında komisyon alındığı iddia edildi. Öte yandan kredi kullanacak kişilerin ipotek göstermeleri amacıyla usulsüz araç devir işlemleri yapıldığı, bu yöntemle yüksek meblağlı kredilerin çekilmesinin sağlandığı tespit edildi.
Pazarcılar odası üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemlerle oda bütçesinden para çıkışı yapıldığı, bu paralar karşılığında bazı şüphelilere yat, araç ve taşınmaz alındığı yönünde tespitler de yapıldı.