ABD’nin First Lady’si Melania Trump, İran’daki kız ilkokuluna düzenlenen saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) “çatışma ortamlarında çocuklar ve eğitim” konularını ele alan toplantıya başkanlık etti. Melania Trump’ın söz konusu toplantıda İran'da hayatını kaybeden çocuklara ilişkin herhangi bir şey söylememesi, uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, İsrail ve ABD’nin İran’daki bir ilkokula düzenlendiği saldırı sonucu 160’tan fazla öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından birkaç gün sonra, New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına başkanlık etti. Toplantının, “çatışma ortamlarında çocuklar, teknoloji ve eğitim” konuları üzerine odaklandığı aktarıldı.

BMde çocuklar için konuştu ama... İrandaki okul saldırısı sonrası Melania Trumptan dikkat çeken sessizlik

BMGK'de konuşan Melania Trump, “Dünya çapında milyonlarca çocuk, çatışmalar nedeniyle temel haklarından mahrum kalıyor. Onların güvenliği ve eğitimi önceliğimiz olmalıdır.” ifadelerini kullandı. Trump, BM üye ülkelerini çatışmalardan etkilenen çocukların korunması için ortak politikalar geliştirmeye çağırdı.

TRUMP: ABD, SAVAŞTAN ETKİLENEN ÇOCUKLARIN YANINDA

Açıklamalarının devamında çocukların savaş alanlarında kullanılmasına da değinen Trump, silahların çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerinden bahsetti. ABD’nin, insani yardımlar ve barış girişimleri ile bu çocukların yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı.

FIRST LADY'NİN SESSİZLİĞİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan toplantıda açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Yüksek Temsilcisi Rosemary DiCarlo, son iki günde bölgedeki devam eden askeri operasyonlar nedeniyle İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Umman'daki okulların kapanması ve uzaktan eğitime geçmesiyle çocukların karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Daha sonra İran’daki okula düzenlenen saldırıya da değinen DiCarlo, ABD yetkililerinin bu haberleri araştırdıklarını belirttiğini sözlerine ekledi.

First Lady ise İran’da ölen çocuklara ilişkin bir açıklama yapmadı. Bu durum dikkatlerden kaçmazken büyük tepki çekti.

Toplantıya, BM Güvenlik Konseyi üyeleri, uluslararası insani yardım kuruluşları temsilcileri ve çocuk hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Yapılan görüşmelerde, acil müdahale ve eğitim programlarının yanı sıra çatışma bölgelerindeki çocukların güvenliğinin artırılması için somut adımlar tartışıldı. Toplantının ardından BM yetkilileri, alınan kararların uygulanması ve çocukların korunması konusunda uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde çalışmaların hız kazanacağını belirtti.

