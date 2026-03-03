Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Çekmeköy'de okuldaki saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur öğretmenle ilgili önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"(İstanbul Çekmeköy'de okuldaki saldırı) Fatma Nur Çelik öğretmenimize gani gani rahmet diliyorum. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Elleri öpülesi öğretmenlerimize yapılanın hiç bir gerekçesi olamaz. Bırakın şiddeti Hazreti Ali efendimizin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum buyurduğu öğretmene hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızdan ve kültürümüzde kabul edilmez. Başsavcılığımız adli bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır.

"FAİLİN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILACAK"

Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır.

Okuldaki saldırıda hayatını kaybeden Öğretmen Fatma Nur Çelik

"31 BİN 73 KONUTUN ANKARAMIZ VE ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

500 bin sosyal konut projemiz kapsamında birazdan kuralarını çekeceğimiz 31 bin 73 konutun Ankaramız ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Deprem bölgemizde bu sene içinde, Ankaramız dahil diğer şehirlerimizde ise önümüzdeki yılın mart ayından itibaren tamamlayıp teslim edeceğimiz bu hanelerde hak sahibi kardeşlerimizin şimdiden sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla oturmalarını Rabbimden niyaz ediyorum.

Şehirleri yaşayan, nefes alan, hafızası olan, geçmişle gelecek arasında köprü kuran canlı birer varlık olarak gördük. Şehirleri insanıyla, kültürüyle, tarihiyle, tabiatıyla, binbir çeşit yapılarıyla birer sanat eseri olarak gördük. Şehirleri medeniyetimizin şiirleri olarak gördük. İşte bu anlayışla hamdolsun sayısız eseri, yatırımı, proje, hizmeti şehirlerimize ve milletimize kazandırmanın kıvancını yaşadık.

"14 YILDA MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZIN EV VE İŞ YERLERİNİ DÖNÜŞTÜRDÜK"

Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde hayatını sürdürebilmesi, barınma ihtiyacını olabilecek en düşük maliyetlerle gidermesi noktasında farklı projeleri devreye alıyoruz. Kentsel dönüşüm seferberliğimizi 2012'de İstanbul Başakşehir'de başlatmıştık. Aradan geçen 14 yılda milyonlarca vatandaşımızın ev ve iş yerlerini dönüştürdük. Dar gelirli vatandaşlarımızı yeni yuvalarıyla buluşturduk. Şehirlerimizi parklarıyla, millet bahçeleriyle, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, gençlik merkezleri ve sosyal yaşam alanlarıyla donattık ve güzelleştirdik.

Altyapısı hazır olan arsaları vatandaşlarımızın kullanımına tahsis ettik. TOKİ'miz bu süreçte fevkalade bir performans ortaya koydu ve böylelikle 1 milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. Alt gelir grubundaki 5 milyonu aşkın vatandaşımızın depreme dayanıklı ve emniyetli yaşam alanlarında ikamet etmesini sağladık.

"EN BÜYÜK BAŞARI HİKÂYESİNİ DEPREM BÖLGEMİZDE YAZDIK"

Şehircilikte en büyük başarı hikâyesini deprem bölgemizde yazdık. Milletimize verdiğimiz sözü tutarak 3 yıl içinde tam 455 bin 327 bağımsız bölümü tamamladık. 455 bin konutun altyapı masraflarının tamamını devlet olarak biz üstlendik ve kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yaptık.

Ayrıca depremzedelerimiz için çok rahat ve oldukça avantajlı bir ödeme planı oluşturduk. Buna göre yeni evlerine yerleşecek vatandaşlarımız ilk 2 yıl boyunca hiç ödeme yapmayacak. Devamında ise 18 yıla yayılan sabit ve çok düşük bedelli taksitlerle zorlanmadan ödemesini gerçekleştirecek. Peşin ödemek isteyen vatandaşlarımız da meclisimizde yapacağımız düzenlemeyle neredeyse dörtte biri fiyatına ev sahibi olacak.

"İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR"

İsrail hükümeti insani yardım girişlerini kasten engelleyerek Ekim ayındaki mutabakatı açıkça ihlal ediyor. Ateşkese rağmen son 5 ayda 620'nin üzerinde Gazzeli kardeşimiz İsrail saldırılarında şehit oldu. Somali'de, Sudan'da, Arakan'da ve daha pek çok yerde mazlumlar Şehri Ramazan'ı ne yazık ki buruk bir kalple geçiriyor.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ

Bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Afganistan'la Pakistan arasında patlak veren çatışmalara Siyonist lobinin tahrikleriyle İran'a karşı düzenlenen hava harekatı eklendi. Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze dron saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi. Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor. Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

"GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK"

Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz. Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız."

