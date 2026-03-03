Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkede hükümeti devirme girişimi yaşandığını duyurdu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ulusal parlamentoda yaptığı konuşmada Kuala Lumpur hükümetine yönelik bir “devirme girişimi” yaşandığını açıkladı.

Kolluk kuvvetleri olayla ilgili büyük çağlı soruşturma başlattı.

The New Straits Times’ın aktardığına göre darbe girişiminin hazırlıklarının 2024 yılında başladığı tahmin ediliyor.

Başbakan Enver İbrahim, "önde gelen bir siyonist grubu da içeren bir grup Malezyalı hükümetimizi tehdit etti" dedi.

Malezya’da darbe girişimi! Başbakan İbrahim duyurdu: "Siyonist gruplar yaptı"

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KRİZİ TETİKLEDİ

İbrahim, ilk bulgulara göre grubun Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) ile ilgili hükümet adımlarını hedef aldığını da öne sürdü.

"Meclis bağlantıları kullanan" bu girişimin herhangi bir siyasi partiyle bağlantılı olmadığını kaydeden İbrahim, konunun ulusal güvenliği ilgilendirdiğini ifade etti:

"Bu girişimi tetikleyen şey MACC'nin yürüttüğü geniş çaplı yolsuzluk soruşturması. Bu, onların dış ve iç nüfuzu kullanarak harekete geçmeleri gerektiğine yol açtı. Soruşturma detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız"

MACC BAŞKANI HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜNDEMDE

Bloomberg News’te geçen ay yayımlanan bir makalede, Azam Baki’nin bir finans şirketindeki hisselerinin kamu görevlileri için izin verilen sınırın üzerinde olduğu iddiası yer aldı.

78 yaşındaki Enver İbrahim, Kasım 2022’de Malezya’nın 10. başbakanı olarak göreve başlamıştı.

