Toyota 2026 model yılı için hazırladığı kampanya kapsamında binek otomobillerden hafif ticari araçlara kadar geniş bir ürün gamında indirim duyurdu! 300 bin TL'den 4.4 milyon TL’ye kadar büyük bir indirim kampanyası sunan Toyota indirimli fiyat listesi ve modelleri açıkladı. İşte, Toyota Mart 2026 indirim kampanyasına dair detaylar ve fiyatlar...

Toyota SUV segmentinden Corolla ailesindeki birçok modele kadar indirim kampanyası başlattı! Donanım seviyesine göre değişen fiyatlarla beraber bazı versiyonlarda yarım milyon TL’yi aşan indirimler uygulanacak. İşte, Toyota Mart 2026 indirim kampanyası fiyat listesi ve modeller...

Toyota Mart 2026 indirim kampanyasını duyurdu! İşte Toyota indirimli fiyat listesi ve modeller

TOYOTA CAROLLA İNDİRİM KAMPANYASI MART 2026

Toyota’nın en çok tercih edilen modeli Corolla’nın benzinli otoımatik versiyonlarında büyük oranda indirim yapıldı. Vision Plus Multidrive S versiyonunda 410 bin TL’lik indirim uygulanırken, Dream Multidrive S seçeneğinde tutar 372 bin TL olarak yansıdı.

Dream X-Pack Multidrive S ve Flame X-Pack Multidrive S versiyonlarında ise indirim tutarı 500 bin TL seviyesi,ni aştı. Passion X-Pack Multidrive S seçeneğinde de 280 bin TL’lik indirim sunuldu.

MODEL GÜNCEL FİYAT İNDİRİMLİ FİYAT İNDİRİM 1.5 Vision Plus Multidrive S 2.180.000 TL 1.770.000 TL 410.000 TL 1.5 Dream Multidrive S 2.367.000 TL 1.995.000 TL 372.000 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.628.500 TL 2.112.000 TL 516.500 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 2.829.500 TL 2.315.000 TL 514.500 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.985.000 TL 2.705.000 TL 280.000 TL





TOYOTA’NIN TÜM MODELLERİNDEKİ İNDİRİM KAMPANYASI LİSTESİ

Toyota’nın hibrit motorlu modelleri de Mart ayı kampanyasında yer aldı. Corolla Hybrid modelinde 350 bin TL, Corolla Cross Hybrid modelinde ise 633 bin 500 TL’lik indirim uygulanıyor.

Kampanyanın en dikkat çeken indirimi Land Cruiser Prado’nun 2025 modelinde oldu. 4 milyon 400 bin TL'lik indirim kampanyası araç satın almak isteyenlerin ilgisini çekti.

Proace ailesi de kampanya kapsamına dahil edilerek Proace City modelinde 430 bin 500 TL’lik indirim uygulandı. Proace City Cargo’da 69 bin TL’lik fiyat avantajı sunulurken, Proace Verso modelinde 98 bin 500 TL, Proace Cargo 2025 model yılında 48 bin TL indirim yapılacağı açıklandı.

MODEL GÜNCEL FİYAT İNDİRİMLİ FİYAT İNDİRİM Corolla Hybrid 2.826.000 TL 2.476.000 TL 350.000 TL Corolla Cross Hybrid 3.167.500 TL 2.534.000 TL 633.500 TL C-HR Hybrid 2.438.000 TL 1.999.000 TL 439.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.720.000 TL 2.222.000 TL 498.000 TL Yaris Cross Hybrid 2.672.000 TL 2.337.000 TL 335.000 TL Yaris Hybrid 2.206.000 TL 1.990.000 TL 216.000 TL Land Cruiser Prado (2025 model yılı) 17.500.000 TL 13.100.000 TL 4.400.000 TL Hilux 2.696.000 TL 2.520.000 TL 176.000 TL Proace City 1.925.000 TL 1.494.500 TL 430.500 TL Proace City Cargo 1.291.000 TL 1.222.000 TL 69.000 TL Proace Verso 2.313.500 TL 2.215.000 TL 98.500 TL Proace Cargo (2025 model yılı) 1.622.000 TL 1.574.000 TL 48.000 TL Proace Max (2025 model yılı) 1.750.000 TL 1.626.500 TL 123.500 TL Proace Max Kamyonet (2025 model yılı) 1.850.000 TL 1.696.500 TL 153.500 TL

TOYOTA KREDİ KAMPANYALARI

HILUX 500.000 TL, 5 Ay, %0 faiz

Proace Cıty Cargo 250.000 TL, 6 Ay, %0 faiz

Proace Cıty ve Proace Verso 600.000 TL, 6 Ay, %0 faiz

Proace Cargo 350.000 TL, 6 Ay, %0 faiz

Proace MAX 600.000 TL, 6 Ay, %0 faiz

Toyota’nın kredi kampanyaları daha çok hafif ticari modelleri için geçerli.

