Toyota Ocak ve Şubat ayının ardından Mart ayı listelerinde de modellerine zam yaptı. Güncellenen fiyat listesine göre en ucuz Toyota Corolla 1.770.000 TL’ye yükseldi.

Japon otomobil devi Toyota 1 Mart itibariyle liste fiyatlarını güncelledi. Markanın neredeyse tüm modellerine fiyat artışı görüldü. Giriş seviyesi modeller artış sınırlı olsa da üst modellerde oran daha artıyor.

Peki Toyota’nın hangi modelinde ne fiyat artışı oldu? Toyota Corolla’nın fiyatı ne kadar attı? Corolla’da indirim uygulanıyor mu?

İşte 1 Mart itibariyle Toyota’nın fiyat artışı yaşanan tüm modelleri ve güncel fiyat listesi…

Toyota Corolla

TOYOTA COROLLA’YA MART ZAMMI

Corolla’nın giriş seviyesinde 1.699.000 TL olan kampanyalı fiyat 1.770.000 TL’ye çıktı.

Bir üst paket olan Dream 1.940.000 TL’den 1.995.000 TL yükseldi. Dream X-Pack paketli versiyonun Şubat ayı kampanyalı fiyatı 2.030.000 TL iken, Mart’ta 2.112.000 TL oldu. Flame X-Pack 2.225.000 TL’den 2.315.000 TL’ye yükseldi. 1.5 Passion X-Pack Multidrive S ise Mart ayında kampanyalı olarak 2.705.000 TL’den satılıyor.

Toyota, Mart 2026'da da zam yaptı: İşte model model güncel fiyatlar

COROLLA HİBRİTE 253 BİN TL ZAM

Corolla Hybrid giriş seviyesinde Şubat ayı fiyatı 2.495.000 TL iken Mart ayında 2.748.000 TL oldu.

Dream X-Pack paketi Şubat ayı fiyatı 2.446.000 TL iken kampanyalı olarak 2.266.000 TL’ye satılıyordu. Mart ayında ise 2.826.000 TL olan fiyat kampanyalı olarak 2.476.000 TL’ye indirildi. Flame X-Pack’in kampanyalı fiyatı 2.498.000 TL’den 2.549.000 TL’ye çıktı. Passion X-Pack 2.829.500 TL’den 2.870.000 TL çıktı.

Ayrıca Corolla Cross Hybrid modelinde fiyat değişimi yaşanmazken, Toyota C-HR Hybrid modelinde indirim kampanyasının artmasıyla kampanyalı fiyatta düşüş görüldü.

Toyota Yaris Hibrit

İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE ŞUBAT VE MART AYI FİYATLARI

Model Şubat 2026 Kampanyalı (TL) Mart 2026 Liste (TL) Mart 2026 Kampanyalı (TL) Corolla 1.5 Vision Plus 1.699.000 2.180.000 1.770.000 Corolla 1.5 Dream 1.940.000 2.367.000 1.995.000 Corolla 1.5 Dream X-Pack 2.030.000 2.628.500 2.112.000 Corolla 1.5 Flame X-Pack 2.225.000 2.829.500 2.315.000 Corolla Hybrid Dream 2.495.000 2.748.000 — Corolla Hybrid Dream X-Pack 2.379.000 2.826.000 2.476.000 Corolla Hybrid Flame X-Pack 2.498.000 3.053.000 2.549.000 Corolla Hybrid Passion X-Pack 2.829.500 3.175.000 2.870.000 Corolla Cross Hybrid 2.534.000 3.167.500 2.534.000 C-HR Hybrid 2.150.000 2.438.000 1.999.000 Corolla Hatchback Hybrid 2.157.000 2.720.000 2.222.000 Yaris Cross Hybrid 2.269.000 2.672.000 2.337.000 Yaris Hybrid 1.934.000 2.206.000 1.990.000 Land Cruiser Prado 12.000.000 17.500.000 12.339.000

