Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 oturumu ardından soru yorumları gelmeye başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirlen sınavlarda soru yorumlarını sosyal medyadan paylaşmak bir gelenek haline geldi. Peki bu yıl MSÜ nasıldı, zor muydu? İşte sınava katılan adayların MSÜ etiketiyle paylaştığı Türkçe, Matematik, Geometri soru yorumlarının bazıları....

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sınavı 1 Mart 2026 itibariyle tamamlandı. Sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav telaşını geride bırakan adaylar, rakiplerinin sınav değerlendirmesini merak ediyor. MSÜ sınavı sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Adaylar, sınava ve soruları dair yorumlarını online platform üzerinden paylaşıyor. Yorumlarda en çok Türkçe'deki paragraf sorularının adayları zorladığı görülüyor. Peki, bu yıl MSÜ zor muydu? Türkçe, Matematik, Geometri soruları nasıldı? Adayların sınav değerlendirmeleri ve yorumlarını derledik.

"Bence Türkçe dil bilgisi soruları kolaydı ama paragraf soruları ikilemde bırakıyordu. Sosyal soruları diğer yıllara göre daha çok bilgi ağırlıklıydı ve zordu. Fen kolaydı. Matematik de ortalamaydı"



"Türkçe sorularını 5 kere okumak, coğrafya sorularına bu ne ya demek, felsefede okurken ne saçma bi soru demek, matematiğe süre yetişmedi diye strese girmek, geometriye iki saniye bakamamak, hayatımın en kötü Türkçe netini yapmak için girdiğim bir sınav #msü2026"

"O Türkçe neydi abiiiii delirdim başta çok kolay başladık bir rahatladım derken sonra fena vurdu "

"Şimdi 2026 MSÜ zor bulduğum dersler

Türkçe çok zordu

Geometri zordu

Coğrafya zordu"



"Öğrencilerimizden gelen bilgiler doğrultusunda:

Türkçe,orta-zor

Matematik, geçen yıla göre daha zor.

Geometriyi orta zor bulmuşlar.

Fen, kolay.

Sosyal, bilgi ağırlıklı orta-zor olarak gördüklerini paylaştılar."





"Penguen sorusu MSÜ'de çıkmadığına göre TYT'de garantidir. "

"Bu sefer çalıştığımız yerden geldi #msü2026"

"#msü2026 yine matematikten çok sosyal Türkçe zorlamış ne olsun istiyorlar inşallah YKS'de böyle olmaz"

"MSÜ çok kolaydı kitapçık silgi kalem çok kaliteliydi sosyal türkçe ve matematik tarihin en kolayıydı aksini iddia eden önümüzdeki sene için dershaneye erken kayıt yaptırsın. #msü2026 #msü"

"Msü'de matematik zordu diyorlar, ben nasıl ters bir insanım da en iyi mat netimi bekliyorum"

"Geometri çok kolaymış Türkçe yüzünden süremiz yetmedi #msü"

"Türkçe dil bilgisi kolaydı, paragraf uzunluğu gayet iyiydi. Sosyal orta seviyeydi bilgi gerekliydi. Matematik orta seviye ama geoyu zorlamışlar. Fende fizik kolay kimya uğraştırıcı biyoloji ezberdi. Geçmiş olsun "

