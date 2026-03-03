Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘irtikap’ soruşturmasında tutuklanan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın yerine vekalet edecek isim, 6 Mart Cuma günü meclis üyelerinin oylarıyla belli olacak.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Tanju Özcan'ın yerine görev yapacak başkan vekilinin seçimi, 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

Tutuklanan Tanju Özcanın yerine cuma günü vekil seçilecek

6 MART'TA BELLİ OLACAK

Bolu Valiliği, Özcan'ın yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için yasal süreç başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi hükümleri uyarınca, Bolu Belediye Meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 6 Mart 2026 Cuma günü saat 15.00'te Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplanmasının uygun görüldüğü ifade edildi. Meclis üyelerinin oylarıyla Bolu Belediyesinin yeni başkan vekili belli olacak.

NELER OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında bir operasyon başlatmıştı.

Operasyon kapsamında 28 Şubat sabahı 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmıştı. Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız da ev hapsi cezası almıştı. Diğer 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

İFADESİNDE NE DEDİ?

Özcan, ifadesinde vakfın kuruluş sürecini şöyle anlatmıştı:

Bolu'yu Seviyorum Vakfı (BOLSEV) benim başkanlığını yaptığım, mahkeme kararı ile kurulmuş bir vakıftır. Bolu'yu Seviyorum Eğitim Ticaret A.Ş. bu vakfın iştirakidir. Bu anonim şirketinin yönetim kurulu başkanı ben değilim. Bolu Bel A.Ş. ise bunlardan farklı olup, yüzde 100'ü belediyeye ait olan bir şirkettir. Ben bu şirketin de herhangi bir kademesinde görevli değilim. 2024 yılında BOLSEV adında bir vakıf kurduk, o dönem vakfın kurulması için mahkeme kararı bekleniyordu. Vakıf kurmamızın amacı Bolu ilindeki fakir ailelere, öğrencilere ve engelli vatandaşlara ve yatalak hastalara yardım yapma amacıydı. Nihai amacı ise büyük bir huzurevi yapmak idi. Bilboardlar aracılığı ile halka da çağrıda bulundum. Bolu'nun ileri gelenlerinden, maddi olarak kazancı yüksek olan şirketlerden, hayırsever olduğunu bildiğimiz kişilerden bu vakfa yardımda bulunmalarını istedim.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Özcan, marketlere yönelik denetimlerin rutin olduğunu belirterek, "İcbar yolu ile menfaat sağlamaya çalışacak olsam, yazılı bir teklif mektubu sunmam" demişti.

KİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Gözaltına alınanlar isimler ise şöyleydi:

arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel.

