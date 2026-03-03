Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir fabrika bahçesindeki gaz tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesi, İncesu OSB'deki bir fabrikanın bahçesinde bulunan gaz tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada, 4 işçi yaralandı.

Kayseri'de fabrika bahçesinde patlama: İşçiler yaralandı

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası