8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara açık görüş imkânı tanındı. 9-13 Mart tarihleri arasında yapılacak görüşmeler belirlenen saat aralığında gerçekleştirilecek.

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açık görüş yapabilecek. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre açık görüşler 9-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

9-17 SAATLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Belirlenen programa göre görüşmeler 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az, bir buçuk saatten fazla olmayacak şekilde planlandı. Çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise görüş süresi en az 1 saat, en fazla 3 saat olarak uygulanacak.

Görüşme öncesinde cezaevlerinde gruplar oluşturulacak ve her grubun ziyaret günü ile saatleri hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Hazırlanan program ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği alanlara asılarak duyurulacak.

Öte yandan disiplin cezası kapsamında “ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma” veya “hücreye koyma” yaptırımı uygulanan hükümlü ve tutuklular, açık görüş hakkından faydalanamayacak.

