Toyota’nın mart ayı fiyat güncellemesi sonrası Corolla’nın yeni satış rakamları netleşti. Giriş paketinden hibrit versiyonlara kadar uzanan güncel fiyat listesi, kampanyalı seçenekler ve en ucuz Corolla fiyatı otomobil almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Toyota Corolla’nın 2026 Mart ayı fiyatları açıklandı. Yapılan zamla birlikte hem benzinli hem de hibrit motor seçeneklerinde artış görülürken, bazı modellerde kampanyalı satışların devam ettiği dikkat çekti.

EN UCUZ TOYOTA COROLLA NE KADAR OLDU?

Toyota Corolla’nın giriş seviyesi olarak sunulan 1.5 Vision Plus donanımının kampanyalı fiyatı mart ayı itibarıyla 1.770.000 TL’ye yükseldi. Şubat ayında kampanyalı fiyatı 1.699.000 TL olan bu modelde yaklaşık 71 bin TL’lik artış yaşandı.

Bir üst donanım olan Dream paketi 1.995.000 TL’ye çıkarken, Dream X-Pack versiyonu 2.112.000 TL’ye yükseldi. Flame X-Pack model seviyesinde kampanyalı fiyat 2.315.000 TL olarak açıklanırken, benzinli motor seçenekleri arasında en üst seviyede yer alan Passion X-Pack Multidrive S modelinin kampanyalı satış fiyatı 2.705.000 TL seviyesine ulaştı.

TOYOTA COROLLA HİBRİT FİYATLARI 2026

Corolla’nın hibrit Dream modelinin fiyatı 2.748.000 TL’ye çıktı. Hibrit Dream X-Pack versiyonunun liste fiyatı 2.826.000 TL olurken kampanyalı satış fiyatı 2.476.000 TL olarak duyuruldu. Flame X-Pack hibrit model kampanyalı 2.549.000 TL’ye, Passion X-Pack hibrit model ise kapmanyalı 2.870.000 TL’ye yükseldi.

2026 TOYOTA COROLLA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Benzinli modeller (kampanyalı fiyatlar)

Corolla 1.5 Vision Plus - 1.770.000 TL

Corolla 1.5 Dream - 1.995.000 TL

Corolla 1.5 Dream X-Pack - 2.112.000 TL

Corolla 1.5 Flame X-Pack - 2.315.000 TL

Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 2.705.000 TL

Hibrit modeller

Corolla Hybrid Dream - 2.748.000 TL

Corolla Hybrid Dream X-Pack - 2.476.000 TL (kampanyalı)

Corolla Hybrid Flame X-Pack - 2.549.000 TL (kampanyalı)

Corolla Hybrid Passion X-Pack - 2.870.000 TL (kampanyalı)

Corolla Hatchback Hybrid - 2.222.000 (kampanyalı)

