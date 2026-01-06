Toyota, Çin pazarına özel olarak yenilediği 'bZ3 Smart Home Edition' modelini yaklaşık 13 bin 400 dolarlık dikkat çekici bir fiyatla satışa sundu. Corolla'nın neredeyse yarı fiyatına satılacak olan elektrikli sedan, sunduğu yüksek teknoloji ve 616 kilometreye varan menziline rağmen uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Kısa süreliğine geçerli olacağı belirtilen bu fiyatla 'bZ3', Toyota'nın Çin'deki en ucuz elektrikli otomobili olarak konumlandırıldı.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Toyota, elektrikli araç pazarındaki iddiasını artırmaya devam ediyor. Şirket, bu kapsamda Çin pazarı için geliştirdiği 'bZ3' modelinin yenilenmiş versiyonunu düzenlenen lansmanla resmen tanıttı.

ÇİN'E ÖZEL YENİ VERSİYON

Sadece Çin’de satışa sunulacak olan yeni model, 'Toyota bZ3 Smart Home Edition' adıyla geliyor. Yüksek teknolojik donanımına rağmen uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken araç, Toyota’nın elektrikli dönüşümdeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Toyota bZ3 Smart Home Edition

TASARIMDA SINIRLI, TEKNOLOJİDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Sedan gövde tipine sahip 2026 model 'bZ3', tasarım anlamında önceki nesle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. En dikkat çeken yenilik ise tavana yerleştirilen ve toplam sensör sayısını 32’ye çıkaran LiDAR ünitesi oldu. Bu donanım, gelişmiş sürüş destek sistemlerine olanak tanırken araç hâlen 2. seviye otonom sürüş sunuyor.

Yeni 'bZ3’te koyu yeşil renk seçeneği ve sadeleştirilen arka LED stoplar öne çıkıyor. Araç, 4.725 mm uzunluk ve 2.880 mm dingil mesafesiyle önceki versiyonla aynı ölçüleri koruyor.

Toyota bZ3 Smart Home Edition

BATARYA VE MOTOR SEÇENEKLERİ

Toyota 'bZ3', e-TNGA platformu üzerinde yükseliyor ve BYD’nin 'Blade' batarya teknolojisini kullanıyor. Model, 181 beygir ve 241 beygir güç üreten iki farklı elektrik motoru seçeneğiyle sunuluyor. Giriş seviyesi versiyon 49,9 kWh batarya ile 517 kilometre, üst seviye ise 65,3 kWh batarya ile 616 kilometre menzil vadediyor.

Toyota bZ3 Smart Home Edition

İÇ MEKÂNDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Araç içindeki en büyük yenilik, 12,8 inçlik ekranın yerini alan 15,6 inçlik büyük bilgi-eğlence ekranı oldu. Dijital gösterge paneli korunurken, ortam aydınlatması, çift kablosuz şarj ünitesi, panoramik cam tavan ve yapay zekâ destekli sesli asistan gibi donanımlar da dikkat çekiyor.

Toyota bZ3 Smart Home Edition

GÜÇLÜ DONANIM VE YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

Yeni bZ3’te Nvidia 5.0 yazılım geliştirmeleri ve saniyede 544 trilyon işlem yapabilen Snapdragon işlemci yer alıyor. Bu donanım, hem sürüş destek sistemlerinde hem de multimedya kullanımında daha akıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Toyota bZ3 Smart Home Edition

UYGUN FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Toyota 'bZ3 Smart Home Edition', Çin’de yaklaşık 13 bin 400 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Bu rakam, modelin Corolla’nın neredeyse yarı fiyatına satılması anlamına geliyor. Kısa süreli olarak sunulacağı belirtilen bu fiyatla bZ3, Toyota’nın Çin’deki en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olma unvanını taşıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası